La aplaudida medida de un restaurante para que sus trabajadores se tomen un respiro en plena ola de calor: "Ojalá en todos lados"

El verano es la época de mayor trabajo para cientos de establecimientos de hostelería. Bares y restaurantes se frotan las manos en un país donde el turismo es la principal actividad económica.

Sin embargo, el calor aprieta y trabajar soportando altas temperaturas puede suponer incluso riesgos para la salud. Hay algunos restaurantes que adaptan sus horarios para evitar las horas de mayor incidencia de calor, pero no siempre es posible.

El siguiente establecimiento ha encontrado una solución práctica para este problema. La cuenta @SoyCamarero ha compartido el cartel que han colgado en la cocina de un restaurante, donde las altas temperaturas pueden alcanzar picos de 55 grados.

"Por el bienestar de los empleados de cocina sometidos a calor extremo, la empresa decide que descansen 15 minutos cada hora y media", informan los dueños del local. De esta forma, se permite a los trabajadores tomarse un merecido respiro para combatir el calor.

"Ahora solo hay que ver la gestión del tiempo"

La medida de este restaurante ha recibido el aplauso de muchos usuarios de X en los comentarios. La mayoría están de acuerdo, pero también apuntan que sería preferible que tuvieran aire acondicionado en la cocina.

"Entiendo que los fogones dan mucho calor, pero algo hará", opina una persona. "Me parece razonable. Ahora solo hay que ver la gestión del tiempo", expone otro usuario, que añade que le parece "perfecto".

"La temperatura en un espacio de trabajo semi físico debe estar entre 14 y 25 grados según la normativa. Si sube más de 25º se deben establecer protocolos de protección de riesgos laborales como tiempo para refrescarse, descansos, agua fría, y deberían estudiarlo riesgos laborales", considera otro usuario, que pone el foco en la normativa y las condiciones laborales.

Opiniones hay para todos los gustos. La de este otro usuario aboga por mandar a los empleados "a casa" y que sea el dueño el que se ocupe de la cocina "para que vean que no todo se arregla con 15 minutos cada hora y media".