Egipto presenta el 'Octágono': el cuartel general militar más grande del mundo

El 'Octágono'. Así ha bautizado Egipto a la nueva sede del 'Comando Estratégico' del país. La misma ha sido construida en la Nueva Capital Administrativa, al este de El Cairo, y alberga el Ministerio de Defensa y otras cuerpos de seguridad.

Lo que más llama la atención, sin duda alguna, es su tamaño, ya que se trata del cuartel general militar más grande del mundo. Los medios egipcios han informado de que abarca unos 92 kilómetros cuadrados y está dividido en 13 zonas estratégicas y logísticas integradas.

Tal y como detalla EFE, el 'Octágono' es un complejo de ocho edificios principales interconectados (de ahí su nombre) que representan las diversas ramas y departamentos estratégicos de las Fuerzas Armadas de Egipto, con dos estructuras centrales destinadas específicamente al liderazgo político.

Durante la ceremonia de inauguración, el presidente de Egipto, Abdelfatah al Sisi, ha subrayado la nueva sede del 'Comando Estratégico' supone "un salto cualitativo en el sistema de mando, control y gestión de operaciones gracias a la infraestructura tecnológica avanzada, los sistemas de comunicación seguros de que dispone y sus capacidades superiores en la recopilación y el análisis de datos".

Respecto a la utilización que se le va a dar al complejo de edificios, el mandatario egipcio ha explicado que "no solo sirve para gestionar situaciones militares, sino que es un pilar fundamental en la capacidad del Estado para afrontar desafíos y circunstancias excepcionales, de acuerdo con una visión integral que priorice la seguridad y la estabilidad de la patria en un mundo en el que los cambios se producen a un ritmo sin precedentes".

Según Abdelfatah al Sisi, el nuevo cuartel general militar egipcio "garantiza la integración de la planificación y coordinación para todas las ramas de las fuerzas armadas, mejora las capacidades de combate y asegura una preparación constante para enfrentar de manera efectiva y eficiente los desafíos utilizando los últimos sistemas de tecnología avanzada".