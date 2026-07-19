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Viviana, Doctora en Ciencias Naturales, dejó la investigación y vive de recolectar hierbas silvestres: "Hubo un momento en que sentí de verdad el miedo al dinero, no tenía ni para gasolina ni para una pizza"
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Viviana, Doctora en Ciencias Naturales, dejó la investigación y vive de recolectar hierbas silvestres: "Hubo un momento en que sentí de verdad el miedo al dinero, no tenía ni para gasolina ni para una pizza"

"Para mí se trata de calidad de vida", asegura.

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
Una mujer recogiendo hierbas silvestres en un verde campo
Una mujer recogiendo hierbas silvestres en la naturalezaGetty Images

No todos los cambios de vida nacen de un golpe de suerte, sino que algunos llegan después de años de desgaste, dudas y la sensación de haber perdido el rumbo. Eso fue lo que le ocurrió a Viviana, una doctora en Ciencias Naturales que decidió dejar atrás la investigación para empezar de cero entre bosques y plantas silvestres. Hoy, tras superar momentos de gran incertidumbre económica, asegura haber encontrado en la naturaleza la paz que llevaba años buscando.

Su historia comienza en Turín, donde nació y desarrolló una prometedora carrera científica que la llevó incluso a los bosques de Madagascar para estudiar la biodiversidad. Sin embargo, tras años inmersa en el exigente mundo de la investigación, decidió dar un giro radical a su vida. Cambió los laboratorios y la presión académica por una antigua casa en las colinas del Piamonte, donde hoy vive rodeada de naturaleza.

Ahora se dedica a recolectar hierbas silvestres, impartir cursos y divulgar un estilo de vida basado en el respeto por el entorno. Sin embargo, levantar este nuevo proyecto no fue sencillo, ya que durante los primeros años tuvo que enfrentarse a una gran incertidumbre económica y aprender a vivir con muchos menos recursos. "Hubo un momento en que sentí de verdad el miedo al dinero, no tenía ni para gasolina ni para una pizza", explica en un vídeo subido en el canal de ‘The Pillow’.

Por y para la naturaleza

Con el tiempo, aquella dificultad terminó reforzando su convicción de que una vida más sencilla podía ofrecerle una riqueza que el éxito profesional nunca le había dado. Su paso por diferentes países y culturas también cambió su forma de entender el bienestar, llevándola a cuestionar la idea de que el éxito depende únicamente de los ingresos o del consumo. "No tengo la necesidad de trabajar en exceso porque para mí se trata de calidad de vida", explica.

Para Viviana, disponer de más tiempo para cuidar de su entorno, observar la naturaleza y dedicarse a aquello que realmente le apasiona vale mucho más que perseguir un ritmo de trabajo que terminó por agotarla en el pasado. La presión por producir resultados, competir por proyectos y mantener un ritmo constante acabó alejándola de aquello que originalmente la había enamorado de la biología: el contacto directo con el mundo natural.

Fue precisamente la recolección de plantas la que terminó convirtiéndose en una especie de terapia personal, ayudándola a recuperar el equilibrio emocional y a reencontrarse con su verdadera vocación. Defiende que las hierbas silvestres poseen una enorme riqueza nutricional y medicinal, aunque insiste en que su recolección debe realizarse siempre con respeto por el entorno y con un conocimiento adecuado de cada especie. Su jardín, convertido en refugio para plantas, insectos y animales, refleja esa filosofía de convivencia con la naturaleza.

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
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Soy redactora en El HuffPost España, especializada en publicar artículos y reportajes de interés social: un periodismo cercano que explica y conecta.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en temas sociales y redacto artículos que ponen el foco en la vida cotidiana, los viajes, el consumo y las historias que conectan con la gente. A través de testimonios y observación trato de convertir experiencias personales en relatos que expliquen realidades más amplias y lleguen al lector. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer la iniciativa de Javier Cascón: “Tiene 26 años, tres casas en Madrid que da a los sintecho y es de valorar la forma con la que ha conseguido el dinero”; un joven que ha convertido su vida en un ejemplo a seguir.

 

En general, escribo sobre vivencias personales y lugares que suelen pasar desapercibidos, por lo que siempre encontrarás sitios de interés con los que deleitarte en mis artículos.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid en 2001, estudié un doble grado de Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Rey Juan Carlos y me estrené como becaria en el Diario AS, donde me recibieron con los brazos abiertos y aprendí muchísimo. Desde el verano de 2024 formo parte del equipo de El HuffPost España, donde sigo creciendo profesionalmente y disfruto contando a diario historias que le importan a la gente. Entre mis mayores intereses que me llevaron al mundo del periodismo destacan los temas culturales, sociales y deportivos, pero me encanta aprender sobre otras áreas. En lo personal, soy una gran apasionada de contar historias y trasladar la información a todas las pantallas y los hogares, pero también del cine y de la postproducción audiovisual.

 

 

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