El vuelo sale tarde por el retraso de un último pasajero y cuando este aparece hay sorpresa y aplauso general

Anécdota que muchos no olvidarán en un avión de Ryanair. El vuelo, que salía desde Crotone (Italia), se retrasó unos minutos a la espera de que en último pasajero pudiera subirse a la aeronave.

Una vez en el avión, se descubrió que el viajero era el conocido actor italiano Paolo Ruffini. El hecho de que se tratara de Ruffini dio lugar a una grata sorpresa entre el resto de pasajeros y a un aplauso generalizado.

De hecho, la escena se ha dado a conocer gracias a que algunos de los viajeros grabaron al actor italiano llegando a su asiento en el avión y publicaron el vídeo en las redes sociales.

Ante el revuelo causado en el vuelo operado por Ryanair, el actor se dirigió a los viajeros con los que compartía avión disculpándose por el pequeño retraso que se había generado en el vuelo.

Tal y como destaca el medio de comunicación italiano Il Gazzettino, no hubo ningún tipo de privilegio para Paolo Ruffini, "simplemente se trató de un episodio normal de un pasajero que subió a bordo en el último momento, unos instantes antes del despegue".