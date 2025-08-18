El vuelo sale tarde por el retraso de un último pasajero y cuando este aparece hay sorpresa y aplauso general
El protagonista de la anécdota se disculpó por las molestias causadas.
Anécdota que muchos no olvidarán en un avión de Ryanair. El vuelo, que salía desde Crotone (Italia), se retrasó unos minutos a la espera de que en último pasajero pudiera subirse a la aeronave.
Una vez en el avión, se descubrió que el viajero era el conocido actor italiano Paolo Ruffini. El hecho de que se tratara de Ruffini dio lugar a una grata sorpresa entre el resto de pasajeros y a un aplauso generalizado.
De hecho, la escena se ha dado a conocer gracias a que algunos de los viajeros grabaron al actor italiano llegando a su asiento en el avión y publicaron el vídeo en las redes sociales.
Ante el revuelo causado en el vuelo operado por Ryanair, el actor se dirigió a los viajeros con los que compartía avión disculpándose por el pequeño retraso que se había generado en el vuelo.
Tal y como destaca el medio de comunicación italiano Il Gazzettino, no hubo ningún tipo de privilegio para Paolo Ruffini, "simplemente se trató de un episodio normal de un pasajero que subió a bordo en el último momento, unos instantes antes del despegue".