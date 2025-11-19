Nueva norma de embarque para volar: estos pasajeros tendrán que esperar más a partir de ahora

Southwest Airlines, una aerolínea estadounidense con sede en Texas, ha anunciado un cambio revolucionario en su procedimiento de embarque que se comenzará a aplicar a partir del 27 de enero de 2026.

Tal y como recoge el medio de comunicación The Wall Street Journal, la nueva norma de embarque de la aerolínea norteamericana estará basada en el principio Wilma (window, middle, aisle).

Ello significa que las personas con asientos en ventanilla (window) serán las primeras en embarcar. Les seguirán los pasajeros con asientos centrales (middle) y, finalmente, las últimas personas en subir al avión serán las que tengan asientos de pasillo (aisle).

En pocas palabras, la medida supone que los pasajeros a los que les gusten los asientos de pasillo tendrán que esperar más si deciden volar con Southwest Airlines a partir de finales de enero.

Por ejemplo, un viajero que adquiera el asiento 12 C (que está considerado como una buena ubicación en clase turista en todos los aviones) pasará a formar parte del último grupo de embarque, por lo que tendrá que armarse de paciencia a la hora de entrar en el avión.

Desde la aerolínea estadounidense han argumentado que toman esta decisión con el objetivo de optimizar y agilizar el proceso de embarque dándole instrucciones claras a los pasajeros.

No obstante, cabe destacar que los pasajeros prioritarios, como, por ejemplo, las personas con movilidad reducida o las embarazadas seguirán siendo las primeras en embarcar en el avión pese a esta nueva norma.

En cualquier caso, para quienes sean impacientes y no soporten la idea de verse esperando durante un largo periodo de tiempo para subirse al avión pese a haber llegado con antelación al aeropuerto, hay una solución. Desde Southwest Airlines han informado que existirá una forma de contar con un embarque prioritario y saltarse la cola sin importar el asiento: pagar un suplemento. Su precio no será fijo sino que variará dependiendo del vuelo.