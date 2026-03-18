No hace falta que reinicies el móvil: la red social X (Twitter) sufre una nueva caída mundial
Tal y como ha reportado la web 'Downdetector', la red social que dirige Elon Musk ha registrado un nuevo fallo global.
Si llevas un buen rato intentando configurar tu móvil o tu conexión por problemas en la red social X, no te preocupes, no es cosa tuya. La plataforma de Elon Musk ha sufrido una nueva incidencia global, que está dejando sin servicio a miles de usuarios.
Según ha registrado la web Downdetector, los problemas con X se han reportado en los últimos minutos, con más de 2.200 usuarios que han anunciado la incidencia registrada en la red social.
Tal y como refleja la gráfica de la popular web, que suele recoger las incidencias que los usuarios de diferentes plataformas denuncian, el fallo ha comenzado a avisarse a partir de las 15:47 horas, en España. Media hora después, el reporte lo habían hecho ya más de 2.200 personas.