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No hace falta que reinicies el móvil: la red social X (Twitter) sufre una nueva caída mundial
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No hace falta que reinicies el móvil: la red social X (Twitter) sufre una nueva caída mundial

Tal y como ha reportado la web 'Downdetector', la red social que dirige Elon Musk ha registrado un nuevo fallo global.

Sergio Coto
Sergio Coto
Un logo de la red social X, el que están viendo miles de usuarios a los que no les funciona la plataforma.
Un logo de la red social X, el que están viendo miles de usuarios a los que no les funciona la plataforma.NurPhoto via Getty Images

Si llevas un buen rato intentando configurar tu móvil o tu conexión por problemas en la red social X, no te preocupes, no es cosa tuya. La plataforma de Elon Musk ha sufrido una nueva incidencia global, que está dejando sin servicio a miles de usuarios.

Según ha registrado la web Downdetector, los problemas con X se han reportado en los últimos minutos, con más de 2.200 usuarios que han anunciado la incidencia registrada en la red social.

Tal y como refleja la gráfica de la popular web, que suele recoger las incidencias que los usuarios de diferentes plataformas denuncian, el fallo ha comenzado a avisarse a partir de las 15:47 horas, en España. Media hora después, el reporte lo habían hecho ya más de 2.200 personas.

Sergio Coto
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Soy redactor de actualidad, tecnología y economía en HuffPost España. Me interesa explicar, con un lenguaje claro y directo, los temas que marcan la vida de la gente: desde la política monetaria hasta el último avance en inteligencia artificial.

 

Sobre qué temas escribo

Me dedico a cubrir los grandes movimientos de la industria tecnológica: desde los nuevos lanzamientos de smartphones y dispositivos inteligentes al avance de la inteligencia artificial, sin perder de vista la estrategia de las principales compañías del sector.

 

También sigo de cerca la economía europea y estadounidense con la mirada centrada en las decisiones que afectan directamente a nuestro bolsillo: desde los aranceles de Donald Trump a las políticas de la Reserva Federal o del Banco Central Europeo. Mi objetivo es desentrañar todos estos datos para explicar qué supone en tú día a día y cómo pueden repercutir en problemas como la crisis de vivienda en España.

 

Pero eso no es todo amigos. Además, estoy atento a la actualidad nacional e internacional, tanto política como social, y abordo los temas virales que marcan la conversación pública, siempre con un enfoque riguroso pero también cercano y desenfadado.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid y estudié Periodismo en la Universidad Complutense. Antes de incorporarme a HuffPost en 2022, trabajé en 20 Minutos, pasé por la redacción de El Mundo y el departamento de comunicación de Bankinter, fui redactor y community manager en LaSexta, me especialicé en la cobertura de la pandemia en ElPlural.com y ejercí como corresponsal parlamentario en la Asamblea de Madrid.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

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