Toni Cantó da mucho que hablar con su reacción a las polémicas palabras de Aldo Comas y Macarena Gómez

Toni Cantó, actor y exdiputado de Ciudadanos, está dando mucho de qué hablar al pronunciarse sobre las polémicas palabras que pronunciaron en la alfombra roja de los Premios Goya sus compañeros de profesión Aldo Comas y Macarena Gómez.

La polvareda se ha levantado cuando a los dos últimos les han preguntado por los ataques combinados lanzados por Estados Unidos e Israel en Irán. "Yo no he oído a nadie hablar de los 50.000 muertos que ha habido en los últimos dos meses en Irán. Nadie habla de ello. Veo muchos pins de todo, pero de eso no. No lo sé", ha criticado Comas en declaracones a Europa Press antes de subrayar: "También tenemos que acabar con regímenes teocráticos que aseisnan a sus poblaciones. No sé".

A su lado, Macarena Gómez ha intervenido: "Bueno, igualmente tampoco creo que una gala de cine sea para...". "Una guerra nunca mola, una guerra nunca mola, pero quiénes somos nosotros. Somos bufones, cantantes, pintores y actores. Que opinen los demás", ha querido zanjar Comas.

"Un oasis de sentido común"

Toni Cantó ha reaccionado a esas palabras, provocando cientos de reacciones de forma inmediata, y ha señalado: "Un oasis de sentido común entre tanto palanganero".

Quien también se ha pronunciado sobre la polémica ha sido el actor Fernando Tejero, quien ha reaccionado a esas palabras en Instagram escribiendo: "Viva Susan Sarandon". La actriz fue protagonista también en los Goya al recoger el Premio Internacional y lanzar unas palabras que recordaron a las que había pronunciado el día anterior en un encuentro previo, un momento que también vivió con mucha emoción y donde lanzó alabanzas a Pedro Sánchez.

"Es un honor para mí . Adoro España, especialmente Barcelona. Me encanta vuestro arte, todos los museos, vuestra arquitectura, la gente, la comida, y estos días en los que el mundo están tan dominado por la violencia, por la crueldad, miro a mi alrededor y veo a vuestro presidente y a muchos artistas de este país que hablan con tanta lucidez moral".

"Os lo agradezco desde el fondo de mi corazón"

Sarandon añadió lo mucho que le ayudaba esa lucidez moral. Recordó que todo esto que escucha en España le ayuda a sentirse menos sola. "Os lo agradezco desde el fondo de mi corazón".

Seguidamente, la actriz pronunció una cita del historiador Howard Zinn: "La esperanza en tiempos difíciles no es solo una tontería. Se basa en el hecho de que la historia de la humanidad no es solo una historia de crueldad, sino también de compasión, sacrificio, valentía y bondad".