La aplicación móvil de Wikipedia tiene una funcionalidad que te va a hacer disfrutar mucho más de tus viajes: así es como funciona

Wikipedia es una herramienta muy utilizada por aquellas personas inquietas que siempre están buscando aumentar sus conocimientos. La conocida enciclopedia en línea tiene una aplicación móvil para hacer más fácil la labor a quienes acostumbran a acceder a Wikipedia con su smartphone.

La ventaja de la aplicación, según explican desde la propia Wikipedia, es que "al ser una aplicación nativa, permite que los artículos se carguen más rápido y con menor consumo de datos. Además, ofrece una interfaz más ágil y coherente con otras aplicaciones de Android que ya utilizas".

Además, la aplicación "incluye funciones que no están disponibles (o no son posibles) en la versión web de Wikipedia, como guardar páginas en el dispositivo para leerlas más tarde y compartir contenido e imágenes de los artículos en tus redes sociales favoritas".

Al respecto, cabe destacar que la aplicación móvil de Wikipedia tiene una funcionalidad que puede ser de gran utilidad en los viajes: descubrir cuáles son los lugares de interés que se encuentran cerca de tu ubicación.

La pestaña Lugares

Se trata de la pestaña Lugares. Desde Wikipedia detallan que "la primera vez que visites Lugares, se te pedirá permiso para acceder a tu ubicación. Si concedes este permiso (que se utilizará únicamente para la búsqueda de Lugares), el mapa de Lugares se centrará en tu ubicación actual y mostrará los lugares más populares cercanos".

No obstante, no es estrictamente necesario tener que permitir a la aplicación que conozca tu ubicación para poder usar la pestaña Lugares. "El permiso de ubicación se solicita únicamente para ver artículos de Wikipedia cercanos. Si no lo concedes, puedes explorar el mapa desplazándote y haciendo zoom en cualquier parte del mundo, o buscar lugares por nombre", aclaran desde la enciclopedia en línea.

En cualquier caso, es importante subrayar que en la pestaña Lugares únicamente se muestran las ubicaciones que tienen un artículo en Wikipedia, por lo que puede haber puntos de interés que no aparezcan.

En consecuencia, esta funcionalidad de Wikipedia puede convertirse en un apoyo a la hora de viajar y descubrir nuevas ciudades, pero no debe utilizarse como una guía en sí misma.