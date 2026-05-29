Este monitor de TCL sorprende por su relación calidad-precio: te cuento mi experiencia tras varias semanas de uso

Los monitores se han convertido en una pieza central para todo aquel que necesita una segunda pantalla para trabajar con su ordenador, para jugar o para cualquier otro tipo de uso del día a día.

Con la instauración del teletrabajo en muchas empresas, muchas son las marcas tecnológicas que se han adaptado a los 'nuevos tiempos' y, además de ofrecer televisores de gran calidad, han tratado de redefinir su mercado con monitores que cumplen con esa necesidad.

Una de esas compañías ha sido TCL. Además de su éxito con los televisores, con una tecnología Mini LED TV, que les ha hecho alcanzar el top 2 en España y Portugal en la gama.

En esta ocasión, desde El HuffPost hemos probado el monitor TCL 25G64. Aprovechando su tecnología, la marca china apuesta por incluir los avances en QD-Mini LED y el resultado en relación calidad-precio es muy bueno.

Y empiezo hablando, precisamente, del precio. En el momento que se escribe esta reseña, se puede encontrar por cerca de 179 euros. Y es que, por características, se convierte en una opción muy recomendable.

La parte trasera del monitor TCL 25G64. Sergio Coto / El HuffPost

De luz y de color

Si algo reúne el TCL 25G64 es una estética clásica, un buen brillo y una potente fluidez en pantalla. Ejemplo de ello es su frecuencia de actualización ultra alta de 300 Hz, que nos ofrece experiencias muy fluidas a la hora de usarlo para jugar.

Y hablaba del brillo, porque apuestan por un brillo máximo de 600 nits que se nota mucho. Sí que es cierto que se me ha quedado un poco corto que la resolución sea Full HD. Me habría gustado algo más, pero por el precio es entendible.

Pero si hay algo que se nota en este monitor es el tema del color. TCL apuesta por un monitor con colores muy vivos. Si hablamos del negro, la tecnología QD-Mini LED da la sorpresa, con más detalles de los previstos.

Para poder usarlo en todo tipo de terrenos, desde el productivo hasta el gaming, el monitor de TCL nos ofrece la posibilidad de jugar con sus 25 pulgadas tanto en vertical como en horizontal.

Los puertos que hay en el monitor TCL 25G64. Sergio Coto / El HuffPost

Respecto al audio, no viene con altavoces integrados. Y eso sí que me parece una desventaja. Conociendo los avances en sonido de TCL, habría estado bien incluirlo para decantar la balanza.

Otra de las cosas que se podrían haber añadido es algún que otro puerto más. Incluyen un puerto DisplayPort y dos HDMI, pero nada más. Habría sido ideal apostar por un puerto USB-C para poder vincularlo con casi cualquier dispositivo.

La parte trasera, con el logo de TCL, del monitor 25G64. Sergio Coto / El HuffPost

Después de haber usado durante varias semanas el nuevo TCL 25G64, la marca china demuestra que no sólo sabe jugar fuerte en relación calidad-precio en el sector de los televisores, sino también en el de los monitores. Aunque hay cosas que se podrían incluir para perfeccionarlo todavía más, se convierte en una opción con una relación calidad-precio bastante recomendable.