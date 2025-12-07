Cécilia, estudiante con discapacidad, denuncia que le han puesto un 0 en todas sus notas por usar la IA: "No tienen pruebas"

Una escuela francesa ha retirado el título a una estudiante de secundaria que tenía adaptaciones por discapacidad por sospechas de utilizar la Inteligencia Artificial (IA). La joven asegura que el colegio no tiene pruebas de que haya copiado y dice que lo que le ha ocurrido es una injusticia.

"No tienen pruebas; cuanto más descubrimos sobre esta historia, más absurda se vuelve", afirma Cecilia (pseudónimo) al medio francés france3, de 19 años, quien se muestra indignada con la medida de la escuela, tomada por el Comité Disciplinario de Bachillerato y confirmada por el Tribunal Administrativo por sospechas de fraude y de uso de IA.

"La persona que corrigió mi trabajo lo encontró muy impersonal y, delante del subdirector, tuve que defenderme y decir si había usado inteligencia artificial o no", cuenta la estudiante, que afirma que dijo "que dominaba varios idiomas y que mi computadora había sido revisada antes del examen".

"Esta situación me ha afectado mucho porque, como estudiante extranjero, este diploma era para mí un motivo de orgullo, fruto de un trabajador riguroso y regular que fue destruido por una injusticia sin fundamento", destaca la joven. Sin embargo, desde el Comité Disciplinario afirmaron que "el examinador realizó una comprobación en sitios web de inteligencia artificial y todos coinciden en que el resumen fue generado al menos un 95% por IA".

Para Cecilia, por el contrario, no hay "ninguna prueba material que permita llegar a tal conclusión con el grado de certeza requerido. El argumento de la comisión se basa especialmente en una evaluación subjetiva". Ahora, la estudiante, que ha agotado todas las vías legales para recurrir la decisión, deberá presentarse de nuevo a todos los exámenes.

"Tendré 20 años cuando me presente a los exámenes, ya que repetí tercer año de secundaria para aprender francés y alcanzar el nivel requerido de un estudiante de bachillerato general", señala finalmente la estudiante. No es la primera vez que la escuela retira el título a una alumna. De hecho, este es el segundo caso similar que sale en apenas cuatro meses después de que se publicasen la lista de los resultados de bachillerato.