Cómo son los MBA de última generación: datos, sostenibilidad y empleabilidad

La aceleración digital ya no es un titular, es un hecho económico. Según la Comisión Europea, España avanza por encima de la media comunitaria en digitalización de servicios públicos y en adopción empresarial de inteligencia artificial: un 9,2 % de empresas ya la utilizaban en 2023. El programa “Digital Decade” fija el objetivo de que en 2030 el 85 % de la población europea cuente con competencias digitales básicas. Un impulso que convive con un problema evidente: la falta de talento preparado para acompañar esta transformación.

En este contexto, los MBA —tradicionalmente centrados en el aprendizaje de planificación de estrategias, finanzas o marketing— se reinventan para formar líderes que entiendan el funcionamiento de los negocios, dominen los datos y gestionen el cambio en entornos donde la innovación tecnológica y la sostenibilidad son esenciales.

Transformación digital y sectores en crecimiento

La digitalización ya no es un departamento aislado en una empresa: afecta a cómo se toman decisiones, cómo se gestiona el talento y cómo se diseñan productos. La automatización de procesos, la analítica en tiempo real y el comercio electrónico global han redefinido las reglas del juego en prácticamente todos los sectores.

El Future of Jobs Report 2023 del Foro Económico Mundial lo deja claro:

Seis de cada diez trabajadores necesitarán reciclaje profesional antes de 2027 .

. La creatividad, el pensamiento analítico y las competencias en IA y big data estarán entre las más demandadas.

En paralelo, la transición energética y la economía circular ganan fuerza en Europa, ofreciendo nuevas salidas profesionales en renovables, eficiencia y finanzas climáticas. En España, sectores como fintech, comercio electrónico, tecnología verde y seguros digitales atraen una proporción creciente de la inversión empresarial. Esta dinámica impulsa la contratación de perfiles híbridos, capaces de combinar la gestión empresarial con el dominio de los datos.

Cómo se están actualizando los MBA

Los MBA se están transformando para responder a un mercado marcado por la digitalización y la sostenibilidad. Las escuelas de negocio han revisado sus programas con tres ejes principales:

Inteligencia artificial aplicada al negocio . En Estados Unidos, Wharton (Universidad de Pensilvania) ha lanzado módulos específicos en inteligencia artificial que combinan fundamentos técnicos y ética. Estos cambios marcan tendencia, pero no son exclusivos de EE. UU.

. En Estados Unidos, Wharton (Universidad de Pensilvania) ha lanzado módulos específicos en inteligencia artificial que combinan fundamentos técnicos y ética. Estos cambios marcan tendencia, pero no son exclusivos de EE. UU. Especialización en sectores emergentes . En Europa, HEC París y London Business School han desarrollado itinerarios en fintech, analítica de datos y economía digital. En España, ESADE (Barcelona) ha incorporado asignaturas en innovación tecnológica y emprendimiento digital, mientras que IE Business School (Madrid) ofrece programas intensivos en transformación digital y liderazgo en entornos disruptivos.

. En Europa, han desarrollado itinerarios en fintech, analítica de datos y economía digital. En España, ha incorporado asignaturas en innovación tecnológica y emprendimiento digital, mientras que ofrece programas intensivos en transformación digital y liderazgo en entornos disruptivos. Sostenibilidad integrada. El Financial Times ya incluye la docencia en ESG y net-zero como criterio de valoración en sus rankings globales. Escuelas europeas como IESE (Barcelona) han reforzado la formación en responsabilidad social y estrategia climática, consolidando a Europa como referente en sostenibilidad empresarial.

Además de los contenidos, también cambian las metodologías: laboratorios de datos, proyectos con start-ups y simulaciones de gestión sustituyen a la enseñanza puramente teórica. El aprendizaje se orienta a retos reales, lo que permite entrenar a los alumnos en escenarios complejos y dinámicos.

En paralelo a los grandes programas internacionales, también existen alternativas locales con precios más accesibles y fuerte conexión empresarial. Un ejemplo es el MBA de la Cámara de Comercio de Madrid, que combina formación directiva con módulos de innovación, digitalización y gestión del cambio. La orientación práctica de la formación en dirección de empresas conecta directamente con las necesidades del tejido empresarial, ofreciendo una opción actualizada y cercana para las personas que quieren estudiar un MBA en Madrid sin recurrir a programas de coste elevado.

Estas transformaciones han dado lugar a programas MBA de última generación con un impacto directo en la carrera profesional, facilitando cambios de sector, giros laborales y nuevos proyectos empresariales. Ese impacto ya se refleja en perfiles concretos que han utilizado esta formación como palanca para dar un giro a su vida profesional.

Cambios de rumbo profesionales

El impacto de un MBA no se limita a los programas o a las asignaturas: se nota en las carreras. Los ejemplos son cada vez más variados. Directivos que, tras cursar un MBA, han impulsado procesos de digitalización y sostenibilidad dentro de sus propias empresas, introduciendo nuevas líneas de negocio y reorganizando equipos para adaptarse a un mercado más competitivo. Emprendedores que han encontrado en un MBA el entrenamiento y la formación necesaria para escalar proyectos, desde marketplaces internacionales hasta startups tecnológicas con vocación global. O ingenieros que, con un máster MBA en la mochila, han dado el salto al product management en energías renovables, con sueldos que superan los 100.000 euros anuales.

En esas trayectorias suelen repetirse tres caminos. El primero es la promoción cruzada: mantener el rol, pero en un sector nuevo que demanda perfiles híbridos. El segundo es el cambio triple, cuando se transforma a la vez la función, la industria y hasta el país. Y el tercero, el emprendimiento con red de seguridad, apoyado en incubadoras, laboratorios de innovación y contactos que ofrece el propio MBA.

Liderazgo para la próxima década

La digitalización y la transición verde son megaciclos que marcarán la economía de los próximos diez años. Los MBA que se mantienen relevantes son los que enseñan a decidir con datos, liderar con ética y ejecutar con tecnología.

Para los profesionales, las salidas son variadas: desde el product management en inteligencia artificial hasta el project finance en energías renovables. El desafío lo comparten escuelas de negocios y empresas: formar líderes capaces de transformar la innovación en valor real, más allá de las herramientas.