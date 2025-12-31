Cuidado si vas a comprar un portátil: la exigencia de la UE que lo cambiará todo desde 2026

A partir de la próxima primavera ya no habrá que revisar entre los cajones a ver si localizas el cargador adecuado para tu ordenador. Por fin entrará en vigor la normativa aprobada por Europa que exige que todos los ordenadores portátiles que se vendan en la Unión Europea incluyan un conector de carga USB-C, los llamados cargadores universales.

La medida fue aprobada por el Parlamento Europeo en 2022, tras debatir una directiva que buscaba imponer un puerto de carga común para muchos dispositivos electrónicos, de manera que se facilitara la vida al consumidor al mismo tiempo que se buscaban reducir los residuos electrónicos. Según esta norma, teléfonos, tabletas, cámaras, auriculares, etc., debían contar con un cargador USB-C antes de que finalizara 2024. Ahora le ha llegado el turno a los portátiles.

Hasta ahora, era normal que cada marca escogiera sus propios conectores o cargadores, lo que obligaba a muchos usuarios a tener que comprar un sinfín de cables y adaptadores diferentes para cada dispositivo. Con el USB-C podrás tener un solo cable que te permitirá cargar desde el teléfono, los auriculares y también el ordenador, sin que importe que el fabricante o vendedor sea diferente.

Ahora, serán los fabricantes los que tengan que rediseñar sus modelos, aunque la noticia no les pilla por sorpresa. Todos deberán garantizar que los ordenadores que vendan a partir de la primavera de 2026 sean compatibles con el USB-C.

La normativa, ademas, no solo se limita al tipo de conector. Todas las empresas tendrán también la obligación de mostrar en sus embalajes información clara sobre si su dispositivo incluye o no este modelo de cargador, así como las características técnicas de potencia y carga que puede soportar. El objetivo de esto es que cada consumidor sepa si le servirán los cables que ya tiene en casa.

Según la Unión Europea, la estandarización de los cargadores servirá para reducir decenas de miles de toneladas de residuos electrónicos, además de limitar el gasto innecesario al que se ven obligados muchos ciudadanos, que ven cómo a veces cualquier cable o cargador se les queda obsoleto tras cada nueva compra.