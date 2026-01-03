No es una forma de hablar: el abogado de Elon Musk en el juicio del siglo es literalmente un payaso profesional

Suena rara la frase, pero es un hecho. Sí, muy de película, como tantos hechos y dichos de Elon Musk. Uno más para la colección. Musk siempre es noticia, ya sea por su faceta tecnológica, de empresario, política y judicial. Todo se magnifica con él, así que no podía dejar de ser el protagonista del juicio del siglo contra Sam Altman, pero lo más curioso es que el abogado que le defiende es un payaso; no, no es un insulto, es una realidad profesional.

El pulso judicial entre Musk y Altman por el control y los orígenes de OpenAI ya es uno de los litigios tecnológicos más seguidos del mundo. Se dirime en un tribunal federal de San Francisco (Estados Unidos) y enfrenta dos relatos opuestos sobre qué debía de ser al empresa de ChatGPT: un laboratorio sin ánimo de lucro al servicio de la humanidad o una compañía que terminó orbitando alrededor de Microsoft.

Pero el caso ha sumado otro giro inesperado, otra anécdota que parece sacada de un guion de Hollywood: uno de los abogados de Musk es, literalmente, un payaso profesional.

Entre la toga y los 'zapatones'

Se llama Jaymie Parkkinen e integra el grupo legal de Elon desde el despacho Toberoff & Associates. En sala ha firmado escritos clave y se ha batido en solitario en audiencias de descubrimiento frente a varios abogados de OpenAI y Microsoft.

"Ninguno de mis amigos comediantes puede creer que soy abogado. Y ninguno de mis amigos abogados puede creer que soy payaso"

Fuera del juzgado, sin embargo, Parkkinen dirige un proyecto llamado Clown Cardio y actúa como clown en escenarios de Los Ángeles. "Ninguno de mis amigos comediantes puede creer que soy abogado. Y ninguno de mis amigos abogados puede creer que soy payaso", contó en una entrevista con Business Insider.

Un payaso que no lleva nariz roja

Parkkinen no encaja en el estereotipo del payaso infantil. No hay pelucas de colores ni monociclos. Su preferencia está más cerca de la comedia física de Charlie Chaplin, Buster Keaton o Lucille Ball. Para él, el clown es una disciplina artística basada en la improvisación y en despojarse de las "máscaras sociales": estatus, poder o dinero.

Sus actuaciones se construyen sobre reglas autoimpuestas que luego rompe delante del público. En una de ellas decidió no pronunciar ninguna palabra con la letra "M". El interés no estaba en el truco, sino en observar cómo reaccionaba la audiencia cuando fallaba. "Es un ejercicio constante de atención y adaptación", explicó. Y sí, si te lo preguntabas, es una lógica que, curiosamente, también aplica al litigio.

Clown Cardio nació cuando se dio cuenta de que la comedia física es, en realidad, un entrenamiento exigente. Organiza sesiones de una hora dos veces al mes en Los Ángeles y el proyecto ganó notoriedad tras un reportaje de The New York Times en 2024. Desde entonces ha dado clases en Nueva York y Filadelfia y ha recibido peticiones para llevar el formato a Europa.

El fondo del conflicto Musk-Altman: estamos para pocas "payasadas"

Más allá de lo anecdótico, está el fondo del conflicto y del juicio: Musk demandó a Altman en 2024 para frenar la conversión de OpenAI en una corporación con ánimo de lucro. Según su versión, la empresa se había desviado de su misión fundacional y actuaba de facto como una filial tecnológica de Microsoft.

Altman respondió con una contrademanda en la que acusa a Musk de abandonar OpenAI en sus inicios y de intentar ahora debilitarla para favorecer a su propia compañía de inteligencia artificial, xAI. Dos colegas y amigos convertidos en enemigos.

El juicio, en fase previa, está previsto para finales de marzo. Parkkinen ha sido uno de los abogados más combativos en esta fase. Logró que el juez autorizara citar a declarar a Mira Murati, exdirectiva de OpenAI, después de que —según los escritos— evitara hasta 11 intentos de notificación.

También firmó un escrito que llamó la atención por una frase insólita: Musk "no usa un ordenador", aunque sí se revisaron correos electrónicos de su teléfono como parte del proceso.

Ahora, admite, su faceta artística ha quedado en segundo plano por la intensidad del caso Musk. Aun así, sostiene que su formación como clown le ha hecho mejor abogado. "Gran parte del litigio es actuación. Tienes que conectar con el juez, con el jurado y con la otra parte", afirma.

Mientras el tribunal decide el futuro de OpenAI, Parkkinen prepara su próximo paso profesional: abrir su propio despacho en la intersección entre propiedad intelectual e inteligencia artificial. Un territorio donde, visto lo visto, no todo es tan serio como parece.