Alphabet, la empresa matriz de Google, se dispara en Wall Street y alcanza los 4 billones de dólares: gracias al impulso de Apple

Alphabet triunfa en la bolsa de Nueva York. La empresa matriz de Google, ha alcanzado la barrera de los 4 billones de dólares de capitalización en bolsa tras crecer en Wall Street este lunes. Toda esta subida ha sido impulsada por la decisión de Apple de integrar Gemini, la inteligencia artificial del buscador, para algunos productos como Siri, su asistente de voz.

A la apertura de la bolsa, las acciones de la tecnológica subieron un 1 % después tras el anuncio de Apple. Este logro mantiene la tendencia al alza con la que Alphabet cerró el 2025, convirtiéndose en una de las empresas con mayor rendimiento bursátil del pasado año.

Con esta subida, la empresa se unió al prestigioso grupo de las compañías que han superado esta barrera, en el que ya se encontraban Nvidia y Microsoft, que lograron este hito en julio, y Apple, que lo hizo en octubre. No obstante, estas dos últimas han caído ya por debajo de esta línea.

La alianza plurianual con Apple, avanzada por CNBC, se basará en los modelos Gemini y la tecnología en la nube de Google para los futuros desarrollos de Apple.

Tal y como recoge el diario El País, los títulos de Alphabet conquistaron los 3 billones de dólares (2,6 billones de euros) el pasado 15 de septiembre. La compañía logró por primera vez una capitalización de 2 billones de dólares el 8 de noviembre de 2021 y el billón de dólares el 16 de enero de 2020. Entre las empresas que forman parte de la matriz: