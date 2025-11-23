Sin necesidad de Bluetooth: Apple y Google logran conectar para dar un impulso a la Siri del futuro

Foto de archivo de un teléfono con el logo de Google y, por detrás, el logo de Apple.

El que ha tenido un iPhone entre manos sabe que Siri necesita mejorar. Es como aquella asignatura pendiente que trimestre tras trimestre seguía manteniendo el mismo mensaje: 4, necesita mejorar. Pero Apple quiere poner fin a esto y no me refiero a Siri. Busca mejorar su asistente gracias, nada más y nada menos, que Google.

El primero en hablar de ello fue el analista de Bloomberg, Mark Gurman. Fue el pasado mes de agosto, cuando informó de que la compañía de Tim Cook estaba en conversaciones con el buscador estadounidense para construir un nuevo modelo para renovar su asistente y todo gracias a usar Google Gemini.

Para nadie es una sorpresa, uses un teléfono iOS o Android, que Apple tiene mucho camino que mejorar con Apple Intelligence. Su IA sigue estando varios escalones por debajo de la competencia y todo parece indicar de que ya se han puesto manos a la obra para intentar solucionarlo.

Apple ha celebrado esta misma semana su 40 cumpleaños en España, con un memorable evento en la Puerta del Sol de Madrid, poniendo en valor la cultura y la creatividad española. "Qué arte", aseguró este jueves Tim Cook en un tuit.

Además de dar a conocer sus planes con el Real Madrid, también ha habido una noticia importante que tiene que ver con sus iPhone, pero que no está vinculada a Apple como tal. Google ha lanzado, por primera vez, una función que mezcla QuickShare y Airdrop para que todo el mundo, independientemente de ser usuario de iOS o Android, pueda enviar archivos e imágenes como si los dispositivos fuesen del mismo ecosistema.

Y mientras Google sigue desbloqueando situaciones que sólo generaban problemas, el gigante de Cupertino ha decidido reclamar ayuda a la firma que lidera Sundar Pichai para aplicar la tan ansiada renovación de Siri.

Siri maravilloso

Es cierto que el asistente de Apple lleva entre nosotros desde que se lanzó en octubre de 2011, en el iPhone 4S. Desde entonces, siempre ha acompañado a todos los dispositivos de la compañía. Pero claro, con la IA revolucionándolo todo y con sus rivales haciéndolo cada vez mejor, estaban casi obligados a adoptar una drástica decisión para hacer más inteligente a Siri.

Según han informado fuentes cercanas a Mark Gurman, la firma de Tim Cook ya ha echado cuentas y planea pagar unos 1.000 millones de dólares al año para contar con un modelo inteligente desarrollado por Google y que serviría de base para ejecutar la renovación de Siri.

Todo parece estar listo para que el acuerdo salte en cualquier momento. Pero esta firma, con pueden mover cantidades millonarias, también daría acceso a Apple a la tecnología de Google. Pese a todo, había barajado otras opciones, como ChatGPT o Claude, pero ha decidido apostarlo todo por Google desde inicios de años.

La información que ha publicado Bloomberg apunta a que el modelo Gemini será el que gestione funciones de resumen y planificación del asistente de voz de Apple, componentes que sirvan para sintetizar información y ejecutar tareas más complejas. Y, por si había alguna duda, el acuerdo también plantea a Google como un proveedor tecnológico y toda la información no saldría de la nube privada de Apple.

Una apuesta cara, pero a la que la compañía de Tim Cook está casi obligada si no quiere quedarse en fuera de juego. De hecho, este misma semana se ha sabido que Apple está probando internamente una opción que puede servir para reemplazar a Siri como su asistente de voz predeterminado. No sería un movimiento global, pero podría llegar a sitios como Europa, en un claro acercamiento con Bruselas tras las duras relaciones por la Ley de Mercados Digitales europea.

Lo positivo es que Apple se está moviendo y, al igual que tiene cosas muy positivas, está tratando de buscar soluciones a aquellos aspectos que no lleguen al aprobado. Su negociación con Google es un paso más y, a falta de firmar el acuerdo, es evidente que lo que está por venir en la compañía de Cupertino parece muy esperanzador.