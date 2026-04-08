He puesto a prueba el Razer USB 4 Dock: un accesorio para potenciar al máximo la productividad en tu espacio de trabajo

"Doc… ¿me estás diciendo que has construido una máquina del tiempo". Con la mítica frase de Regreso al Futuro como inicio, te cuento qué me ha parecido el Razer USB 4 Dock que llevo usando desde hace varias semanas.

Una estación que ha transformado durante estos días mi espacio de trabajo, ofreciendo 14 opciones en una y eso que solo tiene un mismo punto de carga. Acostumbrados al uso de varias pantallas, Razer ha decidido potenciar la productividad, tanto para los que trabajan con ellas como para los que las usan para jugar.

Entre sus puntos fuertes, se encuentra, precisamente, los 14 puertos que nos ofrecen todo un mundo de conectividad. La duda sobre cómo resiste a altas demandas mientras conectamos varios dispositivos es evidente, pero se esfuma al rato de conectarlo todo.

A tope de puertos

Su alta velocidad se nota de principio a fin. Gracias a su conectividad ultrarrápida USB 4, todas las conexiones mejoran y eso es un lujazo para algunos. Entre las 14 opciones que ofrece, nos encontramos una gran cantidad de posibilidades.

Empezando por el frontal de la estación de conexión. En total, cinco puertos. Una entrada para tarjetas SD y MicroSD UHS-II, un puerto combinado para usar micrófono como para auriculares, dos puertos USB tipo C 3.2 de 2ª generación que carga a 20 W y un USB tipo A 3.2.

La parte delantera del Razer USB 4 Dock. Sergio Coto / El HuffPost

Si lo giramos, en la parte trasera nos encontramos todavía más sorpresas. A los cinco de la parte frontal, le acompañan otros ocho puertos. El primero, el puerto para la alimentación. Después un USB 4 tipo C de flujo ascendente a dispositivo host, un puerto HDMI 2.1, un DisplayPort 1.4, puerto ethernet de 1 Gb, dos USB tipo A 3.2 y un USB tipo A 2.0.

La parte trasera del Razer USB 4 Dock. Sergio Coto / El HuffPost

El último de los puertos nos lo encontramos en el lateral izquierdo. Se trata de un USB dedicado para dongles de 2,4 GHz. Y claro, con todo esto, cómo no va a ser un dock muy, pero que muy completo.

Mi experiencia de uso

He usado el Razer USB 4 Dock tanto para trabajar como para jugar. En ambos casos, la respuesta y mi sensación ha sido similar. La de una conectividad y una experiencia de uso muy rápida y fluida.

En mi caso, tengo tanto un ordenador con sistema operativo Windows como un MacBook Air y en ambos casos funciona de 10. Es compatible con ambos sistemas operativos.

El Razer USB 4 Dock, en color negro. Sergio Coto / El HuffPost

Su conectividad ultrarrápida USB 4 hace que todo lo que hacemos se nota como una pluma y funcione de forma muy ligera. De hecho, su alta velocidad en la transferencia de datos se nota, muy para bien.

En el caso de tener un monitor o una pantalla 4K con una tasa de refresco de 120 Hz, este accesorio te permite no perder ni un ápice de calidad, con una compatibilidad muy natural.

Como suele ser habitual en este tipo de dispositivos, el Razer USB 4 Dock es una fuente de alimentación para todos nuestros productos. Si tenemos un ordenador, un monitor, una tablet, el móvil, un teclado o un ratón por cable. Todo ello se abastece del adaptador de 180W que viene incluido.

En el apartado estético, en mi caso, lo he probado con la carcasa metálica y muy ligera de color negro, con el matiz de los tonos verdes característicos de la marca. Su diseño es simple, pero elegante. Con el logo de Razer en el centro.

Una de las cosas que me ha llamado la atención es que cuenta con un botón de encendido que es capaz de cargar los dispositivos sin que necesitemos tenerlos encendidos. Es decir, dejo mi ordenador apagado con el cable carga y te ofrece una carga independiente.

Si hay que ponerle algún pero, en mi caso, sería el de la fuente de alimentación externa. Es cierto que son 180 W que están genial, pero es casi más pesada y con un tamaño parecido al del propio dock.

La pregunta es la de siempre. ¿Merece la pena un accesorio por 249,99 euros, precio actual? Pues mi respuesta es clara. Me parece un producto de gama alta y de ahí el precio. Lo recomendaría para aquel usuario que busca potenciar tu set-up de una forma muy fácil, pero con una versatilidad tremenda. El 14 en 1 con el que cuenta y su conectividad están en otra liga.