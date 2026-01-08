Razer presenta tres proyectos que buscan redefinir la forma en la que jugamos a los videojuegos

Si algo está demostrando el CES 2026 es que la inteligencia artificial lo va a monopolizar casi todo en el sector de la tecnología. Ejemplo de ello son los tres revolucionarios proyectos que Razer ha presentado, que buscan transformar la manera en la que jugamos a los videojuegos.

La empresa de periféricos ha decidido ir un paso más allá y en un escenario plagado de novedades que parecen sacadas de las películas ha dado a conocer su as en la manga, Project AVA, un asistente gaming con IA que es capaz de asesorarnos en todo momento. Lo mejor de todo es que es personalizable.

Pero no ha sido lo único que han desvelado. También han mostrado otros dos conceptos. El primero, el Project Madison, una silla gamer que busca cambiar por completo la experiencia de los jugadores y yendo más allá de la ergonomía tradicional.

El segundo, el Project Motoko, un concepto de auriculares inalámbricos nativos con IA, impulsando los límites de la tecnología portátil. "El Proyecto Motoko es más que un concepto, es una visión para el futuro de la IA y la informática portátil", ha afirmado Nick Bourne, director global de la división de consolas móviles de Razer

Star Wars ya lo predijo

Empiezo hablándote del Project AVA porque ha sido una de las grandes revoluciones del CES 2026, de la que todo el mundo está hablando, independientemente de si te tira o no el mundo gaming.

Tal y como explica Razer, es algo más que un asistente de juego y está ideado como un socio digital que permite a los usuarios utilizarlo para jugar, pero también para cualquier faceta del día a día. Lo más llamativo es que lo hace en forma de holograma interactivo, algo que parece de película.

Esta idea nació el año pasado, convirtiéndose en entrenador de IA en deportes electrónicos. Pero ha evolucionado hasta a llegar a ser un compañero de escritorio de IA plenamente integrado.

Además, es totalmente personalizable, con una amplia colección de avatares holográficos, que parecen sacados de Star Wars, así como una personalización avanzada de IA y un motor de aprendizaje que se adapta a cualquier circunstancia. Su lanzamiento se espera para el segundo semestre de 2026 y se puede reservar, por el momento, sólo en EEUU.

Entre sus características principales destacan tres:

Un avatar animado de 5,5 pulgadas, que tiene movimientos naturales, seguimiento ocultar, expresiones faciales y se puede personalizar por completo, incluyendo una selección de avatares disponible.

Un motor de aprendizaje que permite adaptarse a través de la IA. Es capaz de recordar las preferencias de cada usuario, pudiendo dar consejos estratégicos en tiempo real. Desde tareas cotidianas hasta algunas de juego en tiempo real.

Una ayuda diaria. Porque sí, también puede ser nuestro 'compañero de piso'. Puede asesorarnos de forma personal para gestionar nuestra agenda, la vestimenta que llevar o ideas que implica la resolución creativa de problemas.

Un salto 'gaming' a otra dimensión

El Project Madison no se queda atrás. Razer ha anunciado un concepto innovador que busca ampliar los límites de inmersión de todos los jugadores. Te hace ponerte en la piel del protagonista sin necesidad de levantarte de la silla.

Es capaz de generar un ecosistema gracias a la sincronización de tres entradas sensoriales diferentes: la visual, la auditiva y la táctil. Además, se basa en tres pilares básicos de tecnología diseñados para colocar al jugador en el centro.

Razer Project Madison. RAZER / CEDIDA

Una iluminación reactiva para videojuegos: tu zona de juego se transforma en un escenario de película, con 16,8 millones de colares y efectos gracias a Razer Chroma RGB. De hecho, se sincroniza a la perfección con otros periféricos y responde en tiempo real a eventos del juego.

Gracias a su tecnología THX Spatial Audio, se convierte en un ecosistema de audio escalable, ofreciendo un escenario con sonido envolvente e inmersivo. Además, aprovecha la retroalimentación háptica multizona, con el impulso de Razer Sensa HD Haptics, para sentir cada impacto y explosión.

Pero al asistente inteligente y al concepto que transforma la ergonomía gaming en otro mundo, los acompaña el Project Motoko. Un concepto de auriculares inalámbricos nativos con IA. Está ideado para integrarse en el día a día, combinando hardware potente con prestaciones avanzadas de IA.

Es algo que ya hemos visto en algunas gafas inteligentes, pero en unos auriculares. Tiene visión mediante IA aumentada, gracias a unas cámaras duales, que permite reconocer objetos. Además, ofrece precisión estereoscópica, para potenciar una conciencia visual mejorada por IA.

Pero la cosa no queda ahí. También tiene varios micrófonos para capturar comandos de voz, comentarios de audio al momento para actuar como asistente de IA, así como una conexión fácil con plataformas de IA líderes, como OpenAI, Grok o Gemini.

Sin duda, la apuesta de Razer es integrar la inteligencia artificial en todo su ecosistema, elevando la experiencia gaming en su máxima expresión. Ahora sólo falta que la compañía que lidera Min-Liang Tan nos confirme cuando verán la luz estos conceptos.