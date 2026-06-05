"Ganar las escuelas es ganar con los adolescentes": documentos internos destapan cómo las redes enganchan a los adolescentes en clase

La presencia de niños y adolescentes en las redes sociales se ha convertido en un debate candente en todo el planeta, sobre todo después de que numerosos países, entre ellos España, estén impulsando legislación para sacar a los menores de las plataformas. Hasta llegar aquí, numerosos expertos han venido pregonando durante años en el desierto. Ahora es la justicia la que también está tomando cartas en el asunto.

En EEUU más de 1.000 de distritos escolares y asociaciones de padres y madres denunciaron a las grandes tecnológicas, acusándolas de utilizar precisamente escuelas e institutos como base de su estrategia para captar y retener a los usuarios más jóvenes.

Ahora se sabe, gracias a que la causa judicial sigue su curso, que Snapchat enviaba alertas a los jóvenes en horario lectivo invitándoles a subir alguna publicación sobre lo que pasaba en el aula. Que Meta, por ejemplo, contó con lo que se conminó en llamar "embajadores adolescentes" para repartir mercadotecnia en las escuelas y promocionar Instagram. O que YouTube recomendaba a los niños vídeos en horario escolar que nada tenían que ver con el temario (y Google lo sabía).

Mucha de esta información trasciende ahora que afloran documentos judiciales del caso: hay informes internos de las compañías presentados como prueba, hay entrevistas a padres, profesores y antiguos trabajadores de las tecnológicas, y hay interrogatorios. Todo conduce a la misma idea: las tecnológicas vieron en las escuelas la posibilidad de acercarse a los menores. Y lo aprovecharon.

Todo ello sabiendo además, como es el caso de Meta, que sus plataformas le hacían daño a los menores. Documentos de Meta fechados en 2017 que trascendieron en otra causa el año pasado revelaban que la compañía tenía ya informes internos sobre la ansiedad que le generaba Instagram a los adolescentes que más tiempo pasaban en la plataforma. Hicieron la vista gorda.

Ahora, en la causa de los casi 1.400 distritos escolares contra las multinacionales, los centros mantienen que el diseño adictivo de las plataformas también obstaculizaba el trabajo de los docentes. "Para estos niños es tentador estar en una plataforma que ofrece entretenimiento ilimitado, infinito y variado, en lugar de concentrarse en lo que de verdad deberían hacer en el colegio", adujo en el caso uno de los abogados de las escuelas.

Una causa con posibles gastos milmillonarios

Lo que suceda con esta causa judicial en instrucción puede ser crucial para las grandes tecnológicas: Meta, Snapchat, TikTok y Google alcanzaron un acuerdo hace poco con el condado de Breathitt, un distrito de Kentucky que sirvió como caso de prueba para todo el pleito: las tecnológicas les pagaron 27 millones de dólares, según avanzó Bloomberg.

Si las tecnológicas accedieran a hacer lo propio con el resto de distritos escolares los acuerdos podrían suponer unos gastos milmillonarios. El condado de Breathitt tiene unos 1.500 estudiantes y pedía 60 millones de dólares. Ahora el condado de Tucson, en Arizona, con 40.000 estudiantes, pide 1.000 millones.

En España continúa en el Congreso de los Diputados un proyecto de ley para proteger a los menores en los entornos digitales. La mayoría de los españoles está a favor de adoptar medidas en ese sentido. A principios de año el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció una reforma legal para impedir que los menores de 16 años accedieran a las redes sociales, lo que ya se está aplicando en países como Australia.