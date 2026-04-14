Mova va un paso más allá de la ambición: presenta su nueva gama de productos inteligentes que aterrizarán en España

¿Quién dijo límites? Ese es el mensaje con el que Mova, la marca de productos inteligentes para el hogar y segunda compañía de Dreame, ha presentado en Hamburgo la que va a ser su nueva gama en este 2026. Y sí, la gran noticia es que llegarán a España.

En un evento celebrado en la ciudad alemana, la compañía china ha dado a conocer sus nuevos dispositivos con los que busca avanzar y trazar su propio camino. Todos ellos parten con la misma premisa, intentar aprovechar sus soluciones inteligentes para ir más allá de los límites y hacerlo con evoluciones que facilitan las cosas a la gente.

Para ello, ha anunciado varios lanzamientos. Su primer robot aspirador con extensión de mopa de 16 centímetros, el V70 Ultra Complete; el Z70 Ultra Roller Complete, su aspirador con sistema fregado que mejora la limpieza con agua para toda la casa; o su nuevo robot limpiapiscinas Mova Rover X10, con hasta siete tareas de mantenimiento tanto en superficie como en el fondo.

Dentro de ese universo inteligente, Mova no sólo avanza en robótica para el hogar en lo que a limpieza se refiere y en el evento de Hamburgo también ha presentado el sistema de energía solar LumeGret, sin necesidad de instalaciones complejas; o la impresora 3D Palette 300, una de sus principales evoluciones estratégicas.

Evento de Mova en Hamburgo (Alemania), en el que han presentado todas sus novedades. Sergio Coto / El HuffPost

Mopa aquí y mopa allá

Su nuevo robot aspirador V70 Ultra Complete es el primero que incluye una extensión de mopa de hasta 16 centímetros. Gracias a su sistema MaxiReachX, es capaz de limpiar en zonas complicadas a las que los robots aspiradores no suelen llegar.

Mova ha decidido ponerle remedio con dos innovaciones pioneras en el sector. Por un lado, la extensión de mopa de 16 centímetros, con un perfil ultradelgado, que ofrece hasta tres veces más limpieza en los bordes.

La extensión de mopa de hasta 16 centímetros del robot aspirador de Mova, V70 Ultra Complete. Sergio Coto / El HuffPost

Pero la cosa no queda ahí. Y es que su cepillo lateral MaxiReachX también es capaz de extenderse 12 centímetros. Y lo mejor de todo es que su funcionamiento es totalmente inteligente. Detecta de forma automática los huecos estrechos, incluso de sólo 3,8 centímetros, y es capaz de eliminar el polvo hasta de los bordes de las paredes o las zonas de difícil acceso.

Gracias a su potencia de succión de 40.000 Pa, ofrece un rendimiento bueno para aspirarlo casi todo. Pero no está solo, ya que también es capaz de superar obstáculos que se encuentre por el camino de hasta 9 centímetros. Su sensor de navegación retráctil le permite reconocer más de 300 objetos. De esa manera, puede hacer una planificación inteligente con cada uso.

Su perfil ultradelgado es el que permite estos avances, pero también logra autogestionar el polvo que recoge. Su sistema de recolección de polvo EcoCyclone hace que nos olvidemos de estar cambiando día y noche las bolsas desechables y ofrece hasta 100 días de funcionamiento ininterrumpido sin mantenimiento. Es decir, la enciendes y ella se encarga de prácticamente todo.

Lo llamativo es que, pese a ese perfil delgado, incorpora una batería de 6400 mAh con función de reanudación inteligente que permite una carga que es un 30% más veloz que en el modelo V50. La gran noticia es que estará disponible en Europa a partir del próximo mes de mayo.

También se mete en fregados

Mova también ha presentado el Z70 Ultra Roller Complete. Ha apostado por mejorar su principal faceta, el sistema fregado, decidiendo potenciar la limpieza con agua limpia para toda la casa.

Ofrece una mayor cobertura en bordes y esquinas, una mayor capacidad para superar obstáculos y un rendimiento optimizado en comparación a pasadas generaciones.

Al igual que el V70, es capaz de superar objetos de hasta 9 centímetros que se encuentre por el camino. Su estructura combina el cepillo y la mopa de doble extensión MaxiReach.

La nueva Mova Z70 Ultra Roller Complete. Sergio Coto / El HuffPost

Sus sensores laterales permiten obtener una limpieza mucho más precisa y su rodillo de 52 milímetros logra una comprensión adaptativa, con un contacto más seguro con las superficies.

Y claro, si hablamos de potencia, tampoco va corto. Además de tener un 30% más de autonomía que su antecesor, el Z70 Ultra Roller Complete cuenta con una potencia de succión de 36.000 Pa y una presión descendente de 18 N, para ofrecer una limpieza uniforme en espacios más amplios.

Evoluciones más allá de los límites

Mova también ha dado a conocer su nuevo robot limpiapiscinas Rover X10, que gestiona las siete tareas de mantenimiento básicas con la máxima eficacia tanto en la superficie como en el fondo. Su sistema de cepillos EdgeDrive y su inteligencia adaptativa PoolNav permite adaptarse mejor a los contornos y calcular mejor las rutas.

Cuenta con una capacidad máxima de procesamiento de 38.000 litros por hora y también cuenta con funciones inteligentes como su sistema de mapeo AquaScan de 360 grados. Algo que viene bien para los que no quieren dedicar mucho tiempo limpiando la piscina.

Los dos robots limpiapiscinas de Mova en el evento de Hamburgo (Alemania). Sergio Coto / El HuffPost

Pero si Mova ha demostrado algo es que sus innovaciones robóticas pueden superar sus límites. Ejemplo de ello son otros dos productos que han presentado y sorprenden con sólo verlos.

Uno de ellos es su nuevo sistema de energía solar LumeGret. Se trata de un dispositivo que busca poner fin a la última barrera para convertir nuestra vida en más sostenible, su accesibilidad.

El nuevo sistema de energía solar de Mova, LumeGret. Sergio Coto / El HuffPost

Todo el mundo sabe lo complejas que son las instalaciones de los paneles solares, que necesitan la ayuda de electricistas y profesionales. En este caso, Mova quiere hacer ahorrar tiempo y dinero con un producto que se puede usar en múltiples escenarios. Se puede instalar fácilmente en solo 30 minutos con una toma de corriente normal gracias a su función plug-and-play.

La marca ha presentado dos modelos, el A2000 (1,92-9,6 kWh) y el A4000 (4-20 kWh). Además, obtienen una optimización máxima gracias a IA LumeGret Orbit, mejorando el autoconsumo solar, aprovechando la energía y obteniendo beneficios económicos y una protección de seguridad avanzada. Lo llamativo es que el A4000 tiene una vida útil de 20 años y cuenta con una garantía de 10 años.

Pero la otra de las grandes novedades es su nueva impresora 3D Palette 300. Se trata de una impresora 3D multimaterial 12 en 1, que supone un paso más de la marca por “ayudarte a crear tus propias cosas”.

Entre sus principales características, se encuentra un sistema de intercambio automático de boquillas OmniElement, una tecnología de alimentación de doble canal y precisión industrial de unos 0,02 milímetros. Y ojo a su velocidad de impresión, ya que alcanza los 800 mm por segundo, con una reducción del 90% en residuos.

La nueva impresora 3D de Mova, Palette 300 Combo. Sergio Coto / El HuffPost

Por supuesto, la IA tiene mucho que ver. En concreto, 53 sensores y cuatro cámaras con inteligencia artificial permiten detectar los errores en tiempo real y ofrecen una calibración que es automática. Su plataforma de software integrada permite a los usuarios configurar, laminar, imprimir o controlar sus dispositivos.

En concreto, su capacidad es capaz de contar con hasta 36 colores y 12 materiales. Algunos de ellos como PLA o la fibra de carbono. Un dispositivo con el que busca poner fin a los límites de la creatividad de los usuarios.

Para nuestro cuidado personal y el de nuestras mascotas

Además de sus aspiradores de mano, como el Z200 o el H10, o sus dispositivos de mano que aspiran y friegan, como el X6 Ultra Steam, que tienen por objetivo que la suciedad no sea un quebradero de cabeza en nuestro día a día, Mova también ha presentado productos para nuestro cuidado personal y el de nuestras mascotas.

Para el cuidado personal, además de máquinas de afeitar electrónicas que se adaptan de forma natural a cada rostro o cepillos de dientes inteligentes, también han presentado un nuevo secador de pelo, el Aero C, que estéticamente sigue la misma línea actual del sector.

Y para aquellos que tienen gatos, también han lanzado el arenero LR10 Prime y el LB10 Air, que ofrecen una experiencia de limpiado exhaustivo para que limpiar el arenero de nuestra mascota no suponga un problema.

Los areneros para gatos de Mova, el LB10 Air y el LR10 Prime. Sergio Coto / El HuffPost

El lanzamiento en España del Z70 Ultra Roller Complete se espera para finales de junio, con un precio de venta de 1.399 euros. El Rover X10, la impresora 3D Palette 300 o el sistema de energía solar Lume Gret también se esperan para el segundo trimestre de 2026. Entre los planes de la marca está que los principales productos que han anunciado en Hamburgo lleguen a España en los próximos meses.

En el caso del V70 Ultra Complete, su precio parte desde los 1.399 euros. También ha presentado los robots aspiradores S70 Ultra Complete y P70 Pro Ultra, que saldrán a la venta en las próximas semanas, con un precio de lanzamiento de 999 y 799 euros, respectivamente.

Mova da un paso más con una evolución inteligente, ofreciendo dispositivos plagados de innovación con IA y tratando de hacer fácil lo difícil. Y lo hace de una manera natural. Aprovechando los avances con los que empezó a impulsar Dreame, pero con evoluciones muy naturales para seguir llegando a cada vez más hogares.