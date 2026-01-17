Llevo varias semanas usando este ratón y este teclado de Razer: una pareja inteligente, perfecta para jugar y trabajar

El Razer Joro y el Razer Basilisk Mobile, una pareja de baile para explotar la productividad de una forma muy ergonómica.

Hablar de Razer es hacerlo de una marca que se ha convertido por méritos propios en la líder mundial en estilo de vida para los gamers. Pero ojo porque, aunque habrá quien lo encasille en ese sector, la firma de San Diego (Estados Unidos) también tiene opciones muy interesantes para los que buscan mejorar su productividad.

Lo que sí está claro es que, con estos dos periféricos, Razer no pierde la que es su seña de identidad. Su apuesta destacada por poner en marcha otras opciones de alto rendimiento enfocados en el día a día de cualquier usuario.

En ese espectro se encuentra una de sus parejas: el teclado Joro y el ratón Basilisk Mobile. Llevo varias semanas usándolo para trabajar a diario y, pese a que, hasta ahora, había usado un teclado un poco más grande, el rendimiento de ambos productos está en otro nivel.

Antes de entrar en detalle en cada uno de ellos, debo resaltar algo que ha abierto la puerta a los que somos usuarios de Mac. Seis años después, este año 2025, con llegada de la aplicación Razer Synapse 4, los ordenadores de Apple pueden gestionar el software de estos periféricos, pudiendo usarlos como cualquier usuario de Windows y de una forma muy personalizada.

Y eso es de agradecer, ya que, en productos de este nivel, todavía hay un paso más gracias a su software. Y una de las cosas que ya te avanzo que me han impresionado es la integración de AI Prompt Master en el caso del Basilisk Mobile.

El teclado Razer Joro y el ratón Razer Basilik Mobile Sergio Coto / El HuffPost

Un ratón que poco tiene que envidiar a Mickey Mouse

Empecemos hablando de las características del ratón Basilisk Mobile (99,99 euros). En total, ofrece hasta 10 tipos de controles de fácil acceso. Para potenciarlos y personalizarlos, la app de Razer nos ayuda a hacerlo. Es el caso del último botón en la parte izquierda, se trata de uno que activa, al segundo, la función AI Prompt Master.

Habrá quien tenga dudas sobre lo que supone esta función. Es un botón que, en cuanto lo aprietas, se abre una ventana en la app que has descargado con anterioridad en el ordenador. En ese momento, tendremos la IA al segundo en nuestro ordenador y sin necesidad de descargar otra aplicación. Sólo con apretar el botón será suficiente.

En esa ventana pequeña, aparecen varias opciones. Usando el motor de la IA de ChatGPT o Microsoft Copilot, que se puede optar por uno de los dos fácilmente, podemos añadir un texto y el chatbot es capaz de reformularlo o crear una imagen. Pudiendo determinar si debe ser corto y en un tono profesional, amistoso o informal. Personalizan la experiencia en todas sus formas.

La función AI Prompt Master de Razer. Sergio Coto / El HuffPost

Pero volvamos al apartado de las características. Su batería es muy buena. Yo lo he usado conectado al ordenador con su adaptador, aprovechando su tecnología ultrarrápida y la verdad es que ha aguantado los 6-7 días de uso sin problema. Además, su diseño es compacto, pero también muy ergonómico. Su poco peso, 76 gramos, nos permiten usarlo durante varias horas sin que nos cansemos.

Su conectividad es trimodal, mediante cable USB-C, o con dos modos inalámbricos: el Razzer HyperSpeed Wireless y el de bluetooth, que se activan con el botón situado en la base del ratón.

Para recargarlo, en mi caso, lo he conectado con un cable USB-C al ordenador y listo. Lo puedes seguir usando mientras se sigue recargando. Aunque si tu objetivo es el de usarlo por bluetooth, te recomendaría que lo dejaras cargando una vez hayas terminado de usarlo.

Así es el ratón Razer Basilisk Mobile, con los botones y el logo encendido en color azul. Sergio Coto / El HuffPost

Su tecnología Razer HyperScroll es alegría en el momento de la verdad. Su rueda de desplazamiento de 4 direcciones es una maravilla a la hora de tener que ponerla en práctica. De hecho, sus dos modos, el de desplazamiento dentado, con mayor precisión, y el de giro libre, desplazamiento fluido y veloz, nos permiten personalizar la experiencia dependiendo del uso.

La marca garantiza un ciclo de 90 millones de clics. Además, su sensor óptico de 18.000 PPP y su precisión de resolución del 99,4%, hacen que nuestra experiencia no sufra ningún tipo de lag y que la reacción del ratón sea casi instantánea.

Y claro, decíamos que la experiencia es personalizable. Y vaya si lo es. La tecnología Razer Chroma RGB nos permite personalizar los dos periféricos, eligiendo entre más de 16,8 millones de colores. Lo siento, no os puedo decir cuál es mejor, no los he podido probar todos. En este caso, para gustos colores.

Así es fácil dar con la tecla

En el caso del teclado inalámbrico Razer Joro (desde 129,99 euros), su forma ultracompacta, su poco peso, 374 gramos, y su gran conectividad lo convierten en una opción más cómoda de lo que parece y para todos los públicos. Perfecta para llevar de un lado a otro y no darte cuenta de que llevas un teclado encima.

Mi experiencia con él ha sido bastante buena, sobre todo por lo fino y ligero que es, gracias a su calidad con diseño premium al estar fabricado con una aleación de aluminio 5052. En el apartado estético, han reunido en un espacio muy pequeño, 298 mm x 114.8 mm, todo lo que un teclado debe tener. Y su grosor no se queda corto. Bueno, más bien sí, pero en el buen sentido de la palabra: sólo 16,5 mm, que lo convierten en una herramienta súper ágil.

Y con estas premisas, debo decirte que el Razer Joro es perfecto tanto para el trabajo como para el juego. Y te lo digo así porque lo he probado en ambos tipos de uso y rinde de forma perfecta.

Es capaz de conectarse a través del Bluetooth 5.0 hasta en tres dispositivos. Yo lo he usado en dos ordenadores, el mío personal y el del trabajo, y en una tablet. Y el salto es total. Durante estas semanas, no he tenido ni mucho menos problema con su batería. Prometen hasta 1.800 euros de batería, pero si se termina, sólo hace falta conectar el cable USB-C y se puede seguir usando sin problema.

El teclado Razer Joro, diseño muy cómodo y muy ligero. Sergio Coto / El HuffPost

Al igual que en el caso del ratón, la tecnología Razer Chroma RGB permite personalizarlo con 16,8 millones de colores y efectos para modificarlo hasta decir basta. Su teclado cuenta con atajos como el acceso instantáneo a la IA de Windows, Microsoft Copilot.

Su distribución está pensada para ser compatible en todas sus formas posibles. En este caso, no hace falta usar su software. Con pulsar Fn + Tab, cambiará sus diseños entre Windows y Mac, adaptándose a cada necesidad.

Para lo que sí es útil su aplicación Razer Synapse 4 es para sincronizar la capacidad de respuesta entre teclas. Si queremos que la respuesta sea mucho más rápida de lo normal, a la hora de jugar, por ejemplo, se puede modificar y priorizar la última entrada entre dos teclas seleccionadas. A mí no me ha hecho falta activarlo, porque creo que su precisión ha sido perfecta durante los usos que le he dado.

El teclado Razer Joro es capaz de integrar hasta 5 perfiles distintos para que, si lo van a usar varios usuarios, se amolde a su uso y su personalización en cuestión de segundos. Y claro, cuando hablo de este periférico de Razer, creo que es imposible no hablar a la par del ratón Basilisk Mobile.

Creo que ambos accesorios consiguen elevar su calidad cuando van a la par y es que sí, juntos, son más fuertes. La compañía estadounidense ha logrado reunir dos piezas cargadas de precisión, minimalismo y ergonomía en una experiencia del más alto nivel.