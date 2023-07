Los métodos para recuperar contactos perdidos de WhatsApp

WhatsApp se ha convertido en una de las aplicaciones de mensajería más populares en todo el mundo, con millones de usuarios intercambiando mensajes, llamadas y fotos cada día. Uno de los aspectos esenciales del uso de WhatsApp es tener todos tus contactos fácilmente disponibles.

Sin embargo, en algunos casos desafortunados, los contactos pueden perderse o borrarse, lo que hace que los usuarios busquen desesperadamente formas de recuperarlos.

1. Restaurar contactos desde una copia de seguridad

Si ya has hecho una copia de seguridad de tus datos de WhatsApp, estás de suerte. WhatsApp proporciona una función de copia de seguridad automática que te permite restaurar tus contactos y otros datos fácilmente. Para restaurar tus contactos desde una copia de seguridad, sigue estos pasos:

Desinstala WhatsApp de tu dispositivo.

Reinstala WhatsApp.

Verifica tu número de teléfono.

Restaurar contactos: Durante el proceso de verificación, WhatsApp te pedirá que restaures tus contactos desde la copia de seguridad. Sigue las instrucciones en pantalla para completar el proceso.

2. Utilizar software de terceros

Si no has hecho una copia de seguridad de tus datos de WhatsApp, no te preocupes. Existen varias opciones de software de terceros que pueden ayudarte a recuperar tus contactos perdidos. Estos programas de software están diseñados específicamente para extraer datos de esta aplicación de mensajería y recuperar contactos perdidos o eliminados.

Antes de utilizar cualquier software de terceros, asegúrate de elegir un programa reputado y de confianza. Tómate tu tiempo para leer opiniones, comprobar valoraciones y tener en cuenta recomendaciones de fuentes fiables.

3. Contactar con el soporte de WhatsApp

Si sigues sin poder recuperar tus contactos perdidos después de probar los métodos anteriores, puedes ponerte en contacto con el soporte de WhatsApp para obtener ayuda. Es posible que puedan proporcionarte orientación adicional o soluciones personalizadas en función de tu situación específica. Para ello, tienes que seguir estos pasos:

i. Abre WhatsApp y ve a "Ajustes": En la pantalla principal de WhatsApp, pulsa sobre la opción "Ajustes", normalmente representada por el icono de un engranaje.

ii. Selecciona "Ayuda": Dentro de los ajustes, elige la opción "Ayuda". Se abrirá la sección de ayuda y soporte de WhatsApp.

iii. Contacta con el soporte: Dentro de la sección de ayuda, ve a la opción "Contacta con nosotros" o "Soporte". Aquí, puedes elegir entre enviar un correo electrónico o un mensaje a WhatsApp directamente para obtener ayuda.

Cómo prevenir futuras pérdidas de contactos

Si todos estos métodos no te han dado resultado o simplemente quieres que no vuelva a a ocurrir, es fundamental hacer copias de seguridad periódicas de tus datos de WhatsApp y guardar varias.

De la misma forma, gestiona cuidadosamente tus contactos, confirmando dos veces antes de eliminar alguno importante.