Pablo Requejo (Samsung): "El desarrollo de las nuevas tecnologías nos han permitido democratizar más las grandes pulgadas"

Samsung sigue pisando el acelerador tras más de dos décadas liderando el mercado de televisores en España. El pasado miércoles presentó en un evento en Madrid su nueva gama de productos para seguir ofreciendo dispositivos con la última tecnología.

Una tecnología como la Micro RGB o los televisores sin reflejos que está transformando a los consumidores y mejorando mucho sus experiencias. Algo que conoce de primera mano Pablo Requejo, director del Área de TV en Samsung Electronics España.

En una entrevista con El HuffPost, explica la importancia del mercado español para la marca y que la clave sigue siendo estar a la altura con una innovación puntera. "El mercado lo que está pidiendo son nuevas maneras de tener lo último en imagen", asegura.

- Hemos visto toda la gama de la nueva apuesta de Samsung. ¿Dónde puede estar el límite de la innovación tras 20 años liderando el mercado de los televisores?

- La verdad es que es inimaginable. Quién pensaría hace 20 años, lo que vemos hoy. De un micro RGB. Una tecnología con iluminaciones del tamaño de un pelo humano. ¿A dónde se puede llegar? Pues no te sabría decir. No somos capaces de pensarlo, a día de hoy. Pero estoy seguro de que Samsung, año tras año, nos va a seguir sorprendiendo en innovación y no nos va a defraudar. Siempre mejorando la experiencia del usuario que habla no solo de los productos, sino de la experiencia y cómo interactuamos con ellos.

- ¿Es una necesidad ir adaptándose a lo que demanda el mercado o sorprender al mercado? ¿Cómo es la apuesta por la tecnología micro RGB?

- No creo que sea una necesidad de ir adaptándose al mercado porque el mercado se adapta a las nuevas tecnologías. Yo creo que es de la otra manera. El mercado lo que está pidiendo son nuevas maneras de tener lo último en imagen. Al final, lo buscas siempre en cualquier aspecto de la vida, en un coche, en un móvil, en todo lo que son dispositivos eléctricos. Siempre quieres tener lo último de lo último en innovación. Y lo último que se ha lanzado es la parte del micro RGB. Es el gran salto actual. El color también ha ido evolucionando. Ha habido diferentes tecnologías a lo largo de estos años. Las últimas han sido los puntos cuánticos, consiguiendo un 100% del volumen de color.

Y ahora lo último es que incorporamos el color en el punto de visión de luz. Es decir, ya no tenemos puntos de luz e iluminación blanca o iluminación azul, que son lo habitual en los televisores, sino que vamos a tener un RGB. Vamos a tener los 3 colores primarios a través de los cuales se crean todos los colores. Con sistemas de iluminación del tamaño del pelo humano y que cada uno dé un color nativo, el rojo, el verde y azul, iluminando la pantalla y controlando la iluminación, ya no necesitas filtros de color. Es un color puro, alcanzando el BT.2020, que lo que significa este dato es que tenemos un espectro de colorimetría espectacular dentro de Samsung.

- ¿Sigue siendo el televisor un elemento clave en nuestros hogares en 2026 sabiendo que tenemos muchísimos otros dispositivos que nos ofrecen ese tipo de contenido?

- La televisión al final es un elemento central en las casas. Sobre todo, con el fútbol. Antes comentaba que igual, al ser una película, a veces ya se convierte en algo individual en la manera de verlo en casa. Lo puedes ver en el televisor de tu cuarto que va creciendo el número de dispositivos, una tablet o un teléfono. Pero el fútbol es algo que la gente sigue y quiere seguir viéndolo con gente. El televisor, sobre todo en el salón, sigue siendo el principal punto de encuentro para verlo con tus seres queridos, amigos, familiares. Sobre todo, si tienes dentro de una pantalla grande o en un bar.

Cuando vamos a ver un partido de fútbol, muchas veces lo primero es dónde lo vemos. Me da igual si la comida es mejor en el bar de 32 pulgadas, me voy al de 75 pulgadas, porque lo que me importa es el producto. Y en casa igual. Si me voy a casa de un amigo, siempre vamos a elegir ese amigo porque tenga la mejor tele y el mejor sistema de sonido. Porque el centro de atención en el fútbol es el dispositivo.

Pablo Requejo, director del Área de TV en Samsung Electronics España. Sergio Coto / El HuffPost

- El televisor de gran formato sigue creciendo. ¿Está cambiando el tipo de consumo de los clientes?

Sí, totalmente. Al final ponía el símil, por ejemplo, en 2001, donde el mercado de gran pulgada en ventas pesaba un 3% y hoy es un 20%. Es decir, 2 de cada 10 televisores que se venden es de gran formato, 75 pulgadas o más. En 2001 era prácticamente imperceptible. Al final, el desarrollo de nuevas tecnologías como Micro RGB, como la evolución del Mini LED, nos ha permitido democratizar más las grandes pulgadas. Tener mayor producción, mejorar las economías de escala y que estos productos cada día también sean más accesibles al usuario. Y el usuario en cuanto han sido más accesibles, se está demostrando y quiere tener esas 75 pulgadas. Incluso trabajando en el sector, conozco muchos casos de gente que ha cambiado el mueble para poder poner un televisor más grande. No adapto mi televisor al mueble, sino que adapto el mueble al televisor.

- En el evento, comentabas el dato de que uno de cada tres euros de los españoles en televisores se dirige a Samsung...

- Los usuarios españoles están destinando a Samsung. Es una marca que innova muchísimo y que da credibilidad a los usuarios. Son factores muy importantes cuando vas a hacer un desembolso, muchas veces, importante para las familias. Y necesitas 2 cosas: tener innovación y creer en la marca. Creer que ese producto no te va a fallar, por lo cual, nosotros, siempre vamos a apostar por seguir siendo el número uno. Haremos la mejor innovación, los mejores productos y sobre todo rodearnos de las mejores personas. Los mejores partners para seguir manteniendo cuotas así de altas y que la gente confíe en Samsung.

- También hablabas de la saturación de la IA. ¿Cómo se integra en un televisor de Samsung para ofrecer cosas que sí interesan?

- Todo esto de la IA está bajo el paraguas que lo llamamos Vision AI Company dentro de Samsung. Y hay dos formas de interpretar la IA dentro de un televisor, una que vemos y otra que no vemos. La que no vemos es la que nos va a ayudar a tener la mejor calidad de sonido y de imagen automáticamente sin necesidad de hacer nada. El televisor va a estar leyendo fotograma a fotograma, sonido a sonido, los interpreta en tiempo real y lo adapta y lo mejora para que tu experiencia de visionado sea siempre la mejor.

Y la otra son los asistentes de inteligencia artificial. Como decía, por ejemplo, Julio Maldonado 'Maldini' anteriormente. Tú estás viendo un partido, un FC Barcelona - Real Madrid o un derbi, lo que sea, y quieres saber un dato. No necesitas coger el teléfono móvil u ordenador. Directamente, le preguntas a los asistentes de voz de inteligencia artificial y te van a dar ese dato y además no vas a dejar de ver el partido. Vas a adaptarte a la inteligencia artificial como tú quieras. Es algo beneficioso para cualquier usuario.