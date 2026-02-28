Xiaomi lanza en España el Xiaomi 17 y 17 Ultra: dos móviles con rendimiento, baterías y fotografía a otro nivel

El nuevo Xiaomi 17 Ultra, en el tono blanco y verde. Mi favorito, el verde, sin duda.

Golpe en la mesa horas antes de que arranque Mobile World Congress (MWC). Xiaomi ha hecho oficial este sábado el lanzamiento de la serie Xiaomi 17: con sus tres principales flagships, el Xiaomi 17, Xiaomi 17 Ultra y Leica Leitzphone creado por Xiaomi. Tres dispositivos que demuestran la clara apuesta de la compañía por la fotografía.

No es lo único que la firma china ha dado a conocer. El evento celebrado este sábado en Barcelona ha dejado una gran cantidad de nuevos productos, como la nueva Xiaomi Pad 8 Pro, el Xiaomi Watch 5, la serie Scooter 6, los Redmi Buds 8 Pro o el Xiaomi Tag, entre otros accesorios. Poquita cosa.

Un Xiaomi 17 que de base tiene poco

Y es que, sin duda, el merecido protagonismo se lo han llevado sus tres nuevos smartphones. Empezando por su modelo base, el Xiaomi 17 que ya he tenido la suerte de probar y en fotografía rinde espectacular.

Cuenta con un rediseño en su sistema de cámaras triple de 50 megapíxeles. Su colaboración con Leica lo convierten en una auténtica herramienta por y para la fotografía. Además, incluye un sensor de imagen Light Fusion 950 que mejora todavía más cada captura.

Con un grosor de 8,06 milímetros, 191 gramos de peso y un tamaño de 6,3 pulgadas, es muy compacto en mano. Se lleva de forma muy fácil y es muy cómodo para el día a día. Y ojo, porque su poco peso no hace prescindir de prestaciones, como su potencia o una batería bastante grande.

El Xiaomi 17, en tono verde. Muy pronto, la review completa. Sergio Coto / El HuffPost

Su autonomía crece de forma sideral, hasta los 6330 mAh y permite la carga rápida de 100W y la carga inalámbrica de 50W. Por lo que está más que claro que Xiaomi no quiere que la batería suponga un mal mayor.

En pantalla, toda la serie Xiaomi 17 incluye un panel que funciona de forma muy fluida. Alcanza un brillo máximo de 3.500 nits y su tasa de refresco LTPO llega hasta los 120 Hz, para mejorar la experiencia con ella.

En cuanto a potencia, el nuevo modelo base de la compañía china incorpora el procesador más potente de la industria para Android, el Snapdragon 8 Elite Gen 5, que lleva su rendimiento a otro nivel.

El Ultra más fino

Y es que el protagonismo, como en muchas otras ocasiones, es para el Xiaomi 17 Ultra. Un smartphone de 6,9 pulgadas que he podido tocar durante unos minutos y se nota mucho el acabado premium.

Es el Ultra más fino hasta la fecha, con 8,29 milímetros y un peso de 218,4 gramos. Además, sus biseles ultrafinos y su diseño en el nuevo módulo de cámaras lo hace todavía más compacto. Además, han incluido una batería de 6000 mAh y permiten la carga rápida de 90W, por lo que la autonomía tampoco va a ser un dolor de muelas.

Es muy duradero, gracias a la estructura Xiaomi Guardian y el Xiaomi Shield Glass 3.0, con una resistencia que aumenta un 30% en comparación con la anterior generación, el Xiaomi 15 Ultra. Además, cuenta con la certificación IP68 por protegerlo contra el polvo y la humedad.

El Xiaomi 17 Ultra, en uno de sus tonos más característicos, siguiendo la línea de sus coches. XIAOMI

Si hay que hablar de algo en este Ultra es de su cámara. Además de rendir bien con el mismo procesador que su hermano pequeño, el Snapdragon 8 Elite Gen 5, su sistema de cámaras avanza con paso firme.

Su apuesta por sensores junto a la marca Leica, mejora la experiencia de imagen profesional. Este año, gracias a la configuración de lentes ópticas Leica UltraPure, la serie mejora en aspectos como la iluminación, haciendo que las fotografías sean todavía más naturales.

Entre sus avances, se encuentra el primer sensor de cámara principal LOFIC de 1" de Xiaomi, el sensor de imagen Light Fusion 1050L para mejorar el rendimiento. Por lo que el salto en fotografía es notorio.

En cuanto a especificaciones, incorporan un sistema de cámaras triple, con una cámara principal de 200 megapíxeles, que cuenta zoom óptico mecánico de 75-100 mm, para no perder nada de calidad. También integra otros dos sensores: un gran angular y un ultra gran angular de 50 megapíxeles cada uno.

Y si todavía hay alguien que quiere aumentar su experiencia con la fotografía de Xiaomi, la marca china ha anunciado el lanzamiento de un kit fotográfico, de 99,99 euros, y un kit fotográfico pro, de 199,99 euros. Accesorios que convierte el smartphone en una verdadera cámara analógica.

Eso no es todo amigos

Xiaomi no ha fallado a su cita con la sorpresa y ha revelado una gran cantidad de dispositivos. Empezando por un móvil todavía más premium que el Ultra, el Leica Leitzphone.

Se trata de un dispositivo de nicho, para los fanáticos de Leica, que incorpora una gran cantidad de las novedades del Ultra, aunque con un acabado y alguna función de fotografía mayor. Con él, se puede utilizar su módulo de cámaras como si de una cámara se tratara, aumentando la sensación de zoom real en la mano.

Leica Leitzphone, desarrollado por Xiaomi para los fans de la marca. XIAOMI

Gracias a su ecosistema Xiaomi HyperOS, se mejora la conectividad de sus dispositivos con los de otras compañías como Apple, así como funciones integradas de IA para mejorar su utilidad.

Xiaomi también ha presentado la Xiaomi Pad 8 y 8 Pro. La primera, con una batería de 9200 mAh, un sistema de cámaras con dos sensores de 13 y 8 megapíxeles y el procesador Snapdragon 8s Gen 4. En el caso del Pro, misma batería y misma pantalla Pro Display 3.2K de 11,2 pulgadas y 144 hercios de fluidez, pero con una cámara mejorada con dos sensores de 50 y 32 megapíxeles y el chip Snapdragon 8 Elite, pensado para elevar su productividad.

La Xiaomi Pad 8 Pro, ideada para mejorar la productividad. XIAOMI

La marca china también ha anunciado en Barcelona el nuevo Xiaomi Watch 5, con batería de hasta 6 días de duración, cristal muy resistente, pantalla de 1,54 pulgadas, experiencia avanzada de salud y fitness y funciones rápidas a través de gestos.

No es lo único, también ha revelado su Xiaomi UltraThin Magnetic Power Bank de 5000 mAh que es ultrafina y está llamando mucho la atención hasta en los usuarios de sistemas operativos como iOS. Mismo caso que el Xiaomi Tag, accesorio de 10 gramos de peso, con una autonomía de duración superior a un año y resistente al agua, que nos permite rastrear su localización con cualquier sistema operativo. Ideal para los que no quieren perder nada.

La Xiaomi UltraThin Magnetic Power Bank de 5000 mAh XIAOMI

Por último, pero no menos importante, también ha lanzado los nuevos Xiaomi REDMI Buds 8 Pro, con mejora en la cancelación de ruido, en el sonido, tres micrófonos perfeccionados y 33 horas de autonomía con su estuche. Así como la Xiaomi Electric Scooter 6 Ultra, que ofrece un movimiento más estable con una suspensión dual, 75 kilómetros de autonomía con carga rápida y ruedas de 12 pulgadas.

Precios

Xiaomi tenía que mover ficha y vaya que si lo ha hecho. Con más de nueve novedades de las que ya sabemos todos los precios: