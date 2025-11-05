Motorola entra de lleno en la batalla de la gama alta con el Edge 70, su teléfono ultradelgado

Samsung Galaxy S25 Edge, Honor Magic V5 -pese a ser plegable-, iPhone Air... Las grandes tecnológicas lo están apostando todo por los modelos ultradelgados y la última en lanzarlo ha sido Motorola. Este miércoles ha presentado su modelo más fino hasta la fecha, el Motorola Edge 70.

La compañía estadounidense ha presentado su nuevo teléfono en paso más en su apuesta por los dispositivos delgados, con un grosor de nada más y nada menos 5,99 milímetros.

Su estética combina un marco de aluminio con un acabado muy similar al nailon. Precisamente, desde Motorola aseguran que no por ser fino es poco resistente, gracias, en parte, al Corning® Gorilla® Glass 7i que lleva incorporado.

De hecho, destacan que es perfecto para leer desde la cama, ir a correr o hacer senderismo bajo un aguacero, gracias a su protección IP69. Es decir, un móvil muy delgado que en realidad es un todoterreno.

El Motorola Edge 70 cuenta en su sistema de cámaras con tres sensores de alta resolución de 50 megapíxeles. Su estabilización óptica (OIS) y la calidad de las cámaras hace que capte imágenes con mayor nitidez.

Su cámara principal, de 50 megapíxeles, puede alcanzar una grabación de vídeo en 4K. Su lente ultra gran angular y macro, de también 50 megapíxeles, tiene un campo de visión de 120 grados. La cámara frontal cuenta con 50 megapíxeles, para hacer selfies con una calidad mejorada.

Pero si la nitidez no es suficiente o la fotografía se ha capturado en movimiento, gracias a su inteligencia artificial, Moto AI, y su sistema de mejora fotográfica mejoran la precisión.

Fino, fino

Sí, ya hemos dejado claro que se trata de un modelo ultradelgado, pero incluye una batería de 4.800 mAh. No es muy grande, pero sabiendo que se trata de un dispositivo tan fino es un mérito. Aseguran 50 horas de uso mixto, aunque falta ponerlo a prueba, ya que esa capacidad no suele pasar el día de batería en un uso intensivo.

Si la batería empieza a llegar a su fin, el nuevo Motorola Edge 70 ofrece una carga rápida por cable TurboPower de 68 W o carga inalámbrica TurboPower de 15 W.

Su procesador es el Snapdragon 7 Gen 4, que logra reunir potencia a raudales con el rendimiento de la IA, la CPU y la GPU del nuevo dispositivo de la compañía estadounidense.

El lanzamiento no llega solo. Motorola también ha lanzado los Moto Buds Bass, con hasta nueve horas de reproducción por carga y una duración de hasta 43 horas con el estuche.

La compañía estadounidense, que ya cuenta con wereables muy potentes, ha incorporado un triple micrófono con CrystalTalk AI. Un nuevo sistema que mejora las llamadas con cancelación de eco y sonido ambiental.

El Motorola Edge 70 se vende desde este miércoles por 799 euros, aunque llega con una promoción de lanzamiento, incluyendo una selección de accesorios. Los Moto Buds Bass parten desde los 59 euros.