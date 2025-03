Nothing entra en la 3a dimensión con el Phone (3a) y el Phone (3a) Pro y da el salto al mundo de la IA con Essential Space

IMAGEN CEDIDA / NOTHING

Nothing da el pistoletazo de salida a su tercera generación de teléfonos móviles y lo hace con una apuesta de aúpa con el lanzamiento de los nuevos Phone (3a) y Phone (3a) Pro. Junto a unos avances que son más que significativos en diseño pantalla, rendimiento y sobre todo en cámara, la compañía británica ha dado un paso adelante y en pleno boom por la inteligencia artificial (IA) ha desarrollado su primer sistema, Essential Space.

La marca de Carl Pei ha dado a conocer este martes los que serán sus buques insignia de 2025. Tras el éxito del Phone (2a), la nueva gama cuenta con unas innovaciones que son más que notorias con uno de los dos smartphones en la mano.

Nothing ha demostrado no cortarse con su diseño característico y en la generación 3a no iba a ser menos. Su nueva propuesta en la gama media cuenta con un diseño más pulido, la parte trasera presenta una mejoría al contar con vidrio. Los nuevos modelos resaltan su nuevo sistema de cámaras, con su primer teleobjetivo, mejora su resistencia con la certificación IP64 y su huella de carbono es la más baja que han hecho hasta la fecha, con 51,3 kg de CO₂ por cada unidad.

Pero los avances no se quedan ni mucho menos ahí. Hay buenas noticias en el apartado del rendimiento. La gama está equipada con el procesador Snapdragon® 7s Gen 3 Mobile Platform, optimizado con Nothing OS. Una coctelera perfecta para que la fluidez no sea un problema.

Las pruebas con el Phone (3a) Pro dejan más que claro el salto con su antecesor. Los fotogramas son muy estables y tiene funciones de Snapdragon Elite Gaming™, que solo se pueden encontrar en los dispositivos de gama alta, y optimizan por completo la experiencia de juego.

Foto de archivo de los nuevos Phone (3a) y Phone (3a) Pro NOTHING

Según los datos de Nothing, el procesador es un 33% más rápido que su antecesor. Además, el RAM Booster tiene la función de aumentar su tamaño hasta los 20 GB, combinando la memoria física con la virtual. Y el sobrecalentamiento no parece ser un problema ya que con soporta muy bien la temperatura con videojuegos y funciones de mayor demanda gracias a una nueva cámara de vapor de 4.500 mm² que reduce la temperatura en un 23% en comparación con el Phone (2a).

La batería sigue siendo de 5000mAh en ambos modelos, lo que puede llegar a alcanzar hasta los dos días de autonomía con una carga. Pero esta vez cuenta con una carga rápida de 50W que permite alcanzar el 50% de batería en menos de 20 minutos.

Foto del modelo Phone (3a) Pro NOTHING

¿Dónde está la cámara?

En el apartado fotográfico, Nothing lo sigue haciendo muy bien y en su tercera generación destaca por sí solo su primer teleobjetivo. Sus cámaras principales están apoyadas por algoritmos avanzados de procesamiento con inteligencia artificial. Y eso se nota nada más encenderla.

El Phone (3a) cuenta con un sensor principal de 50 MP que ha desarrollado en colaboración con Samsung y con una cámara frontal de 32 MP. Y no, no hará falta usar retoques que suelen ser habituales en muchas fotos. El sistema a través de IA permite mejorar la claridad de imagen, reducir el ruido y una reproducción que retrata bastante bien lo que están viendo tus ojos.

Pero el salto es todavía mayor en el Phone (3a) Pro. Su sensor de 50 MP tiene un enfoque automático que, además de ser un 43% más rápido que su antecesor, capta al segundo cualquier escena por muy rápido que hayas cogido el teléfono.

Aunque la gran sorpresa está en la estabilización adaptativa. Solo hace falta grabar algo, ponerse a saltar y a mover el teléfono y cuando ves el vídeo parece que lo ha grabado otra persona. Con su cámara frontal de 50 MP llega a grabar vídeo en 4K.

Y qué decir del teleobjetivo. El zoom óptico 2x del Phone (3a) proporciona una base sólida para acercamientos sin pérdida de calidad y llega a alcanzar un zoom digital de hasta 4x sin pérdida.

El modelo Pro cuenta con una variación de las que gustan. u hardware ha sido renovado y su sensor Sony LYTIA 600 permite un zoom de alta calidad y un rendimiento fotográfico de otro nivel. Su sensor permite un zoom sin pérdida de hasta 6x y, gracias a los algoritmos de IA, mejora la nitidez hasta llegar a un zoom ultra de 60x.

Las caracteristicas del Phone (3a) NOTHING

Essential, mi querido Watson

Si las grandes compañías están apostando por ello, ¿por qué no iba a hacerlo Nothing? Y la respuesta ha quedado clara con la nueva generación. La gama 3a cuenta con un salto aún mayor, su nuevo sistema inteligente impulsado por IA, Essential Space.

La compañía británica ha decidido impulsar una herramienta que llega para tratar de facilitar las cosas a la gente y vaya que si lo hace. Gracias al Essential Key, un botón ubicado en el lateral derecho de la gama, todos los usuarios podrán crear una eficaz memoria digital secundaria.

El objetivo es que tomar alguna nota importante sea mucho más sencillo que antes. Con una sola pulsación, el teléfono abre esta herramienta que permite capturar y enviar contenido a esta especie de nube en la que se almacena todo lo que la gente quiera guardar.

Con una pulsación larga, se pueden grabar notas de voz. Para buscarlos, solo hará falta un doble toque en este botón especial para ver todo lo que se ha guardado hasta el momento.

La interfaz es muy intuitiva y, una vez que no haga falta, puedes compartir esas notas o eliminarlas con facilidad. Para aquellos que tienen que transcribir audios, esta nueva herramienta también permite volcarlos en texto en apenas unos segundos. Sorprende la exactitud con la que detalla todo lo que se ha grabado, algo que permite ahorrar bastante tiempo.

Pero este salto con la IA no queda ahí, el lanzamiento del Essential Space es para Nothing un acceso anticipado, ya que quieren que su comunidad aproveche este periodo para experimentar con él. La marca ya avanza que este es el pistoletazo de salida y que habrá próximas actualizaciones, con herramientas como Captura de Cámara, Colecciones Inteligentes, Búsqueda Avanzada y Grabación Rápida.

En resumidas líneas, Nothing pone la primera piedra y en su tercera generación da el paso hacia una herramienta que ya marca, y lo seguirá haciendo, la evolución de los smartphones.

Colores y precio

Los sorprendente de los nuevos Phone (3a) y Phone (3a) Pro sigue siendo, como ha pasado durante los últimos años, su precio. El modelo Phone (3a) estará disponible en tres colores: negro, blanco y azul. Se puede reservar desde este 4 de marzo y saldrá a la venta el 11 de marzo.

El Phone (3a) Pro se podrá comprar en dos colores, gris y negro y sale a la venta en una única versión y sí, ya se pueden empezar a reservar. Habrá que esperar hasta el 11 de marzo para poder reservar el Phone (3a) Pro y estará disponible a partir del 25 de marzo.