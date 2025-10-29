Nothing presenta el Phone (3a) Lite: mantiene su seña de identidad en su móvil más barato

Hablar de Nothing es hacerlo de su diseño característico y su verdadero atrevimiento. Acostumbrados a sus teléfonos de alta gama, no cabría esperar un modelo económico entre sus planes. Pero sí, la firma británica busca acercar su diseño a más usuarios y lo hace con el lanzamiento del Nothing Phone (3a) Lite.

La compañía londinense ha lanzado este miércoles su nuevo teléfono de gama de entrada. Su diseño siempre ha buscado poner fin a lo tradicional, pero ahora busca hacer lo mismo a un precio mucho más accesible.

Es precisamente el diseño transparente, su seña de identidad, lo que no se pierde en absoluto en su modelo económico. Su habitual cuerpo de cristal logra seguir con ese juego visual común en todos sus productos.

Pero entrando en detalle. Cuenta con una triple cámara, con sensor principal de 50 megapíxeles y un sensor Samsung de 1/57 pulgadas. La firma británica asegura que es capaz de captar un 64% más de luz que los teléfonos de la competencia en la misma gama. También lleva equipada una cámara frontal de 16 megapíxeles.

Al igual que su hermano mayor, el Phone (3), también incorpora el motor TrueLens Engine 4.0 que hace crecer el nivel apoyado en las herramientas de IA de Nothing. Entre sus principales funciones, destacan el Ultra XDR, Auto Tone, Modo Noche y también el Modo Retrato. A falta de ponerlo a prueba, es muy equilibrado en el apartado fotográfico.

Respecto a la pantalla, panel AMOLED de 6,77 pulgadas, con 3.000 nits de brillo y 120Hz. El 'abc' de muchos de los dispositivos que se han lanzado en los últimos meses. Su procesador es el MediaTek Dimensity 7300 Pro e incorpora una batería de 5000 mAh, con una carga rápida de 33 vatios.

Nothing continúa con su apuesta en IA a través de Essential Key y Essential Space. Herramientas que sintetizan a la perfección una asistente inteligente para facilitar las cosas en búsquedas de archivos o en tareas de planificación.

El nuevo modelo de la compañía británica está disponible en dos colores, negro y blanco. Se puede comprar desde este miércoles 29 de octubre y su precio arranca desde los 249 euros, en su modelo de 8 GB de RAM y 128 GB de memoria interna.