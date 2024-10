Piden a los ciudadanos activar la regla de los 5 minutos en sus móviles para huir de un ciberataque

El cibercrimen es una amenaza que afecta a todos los usuarios de smartphones, independientemente de si manejan información sensible o no. Los ciberdelincuentes han fijado su interés en los teléfonos móviles, ya que es ahí donde se almacena una gran cantidad de datos personales, incluidos los bancarios. Sin embargo, a menudo los usuarios no toman suficientes precauciones al abrir enlaces sospechosos o descargar archivos potencialmente peligrosos.

El primer ministro de Australia, Anthony Albanese, ha instado recientemente a los ciudadanos a adoptar una sencilla pero efectiva medida para protegerse de los ciberataques: apagar el móvil durante cinco minutos al día. Este consejo, dado durante su toma de posesión como coordinador nacional de ciberseguridad, se basa en un principio simple: mientras el dispositivo esté apagado, no puede ser hackeado ni acceder a sus datos almacenados.

Aunque esta medida ha ganado atención en Australia, la Agencia de Seguridad Nacional de EE.UU. (NSA) ya había recomendado anteriormente reiniciar los móviles de manera regular para minimizar el riesgo de ataques cibernéticos. Aunque la NSA sugirió hacerlo una vez a la semana, con el creciente número de ciberataques diarios, los expertos aconsejan que se realice cada noche para una mayor protección.

Desconectar el teléfono por unos minutos o reiniciarlo diariamente dificulta enormemente la labor de los delincuentes cibernéticos. Además, cerrar aplicaciones que funcionen en segundo plano también refuerza la seguridad del dispositivo. Aunque muchos usuarios parecen vivir con miedo a que su móvil se apague, este pequeño esfuerzo podría ser clave para mantener sus datos seguros.