Más vale prevenir que curar: Apple demuestra que tecnología y ciencia pueden ir de la mano para mejorar nuestra salud

Hablar del Apple Watch y de salud es algo muy fácil. Lo difícil es explicar con todo lujo de detalle en qué se pueden mejorar controles como el sueño, nuestra frecuencia cardiaca o el ciclo menstrual. Pero, como suele ser habitual, Apple sabe hacer fácil lo difícil.

En un evento organizado por la marca estadounidense en Madrid al que ha asistido El HuffPost, el prestigioso cardiólogo Miguel Ángel Cobos y el cirujano otólogo y profesor de la Universidad Johns Hopkins (Baltimore, Estados Unidos), Frank Lin, han explicado cómo las principales herramientas de la compañía pueden ayudarnos a mejorar el control sobre nuestra salud de una forma muy sencilla.

Todo gira en torno a una aplicación, la app Salud que la firma que lidera Tim Cook puso en marcha para facilitar información de salud a los usuarios, garantizando la seguridad y privacidad de todos estos datos.

Es el caso de wereables como el Apple Watch o los AirPods, dos productos de la compañía estadounidense que contemplan una buena cantidad de ventajas que sorprenden hasta a los cardiólogos.

El doctor Miguel Ángel Cobos ha puesto el caso de un familiar de uno de sus residentes. Esta persona se notaba rara, decidió ponerle el Apple Watch para hacerle un electrocardiograma y el smartwatch registró que le estaba dando un infarto.

Y no es una casualidad. Desde Apple han puesto en valor tres métricas relevantes de su aplicación salud, más allá de la actividad física: nuestra salud cardíaca, el ciclo menstrual y la calidad de sueño.

El cardiólogo Miguel Ángel Cobos y el cirujano otólogo Fran Klin en el evento de Apple en Madrid. Sergio Coto / El HuffPost

Un control más que importante

Ejemplo de estas métricas se ve en el estudio que han elaborado investigadores del Hospital St Bartholomew de Londres, liderados por el Dr. Nikhil Ahluwalia. Han realizado el primer ensayo aleatorio que ha usado como seguimiento con el paciente un Apple Watch como herramienta clínica.

El análisis refleja que los pacientes que usaban el smartwatch de Apple detectaban la fibrilación auricular antes que los que recibían una atención estándar. Algo que acorta plazos y puede ser crucial. De hecho, apuntan a que estos mismos pacientes tenían menos probabilidades de ser ingresados de manera imprevista en el hospital.

Y en una situación en la que los sistemas sanitarios se encuentran hasta arriba, los resultados invitan a que este tipo de tecnología se pueda usar e integrar para mejorar la atención del paciente.

Historial de fibrilación auricular Apple

Todo a la salud

La principal ventaja que tiene controlar nuestra salud con el smartwatch es que, aquellos que lo usan, lo llevan encima durante todo el día. Eso nos sirve para controlar, sin darnos cuenta, cómo estamos.

Es el caso del apartado del sueño. Durante la noche, todos buscamos descansar al máximo y recargar pilas para poder arrancar el día con energía. Pero no siempre es así y, lo peor de todo, es que no sabemos cómo ha sido nuestra noche. Ahí entra en juego este tipo de dispositivos.

En el caso de usar un Apple Watch, nos permite controlar el sueño, ver cada fase y su duración, identificar la apnea del sueño mediante alteraciones respiratorias, pero también nos permite hacer un seguimiento bastante intuitivo. Genera una puntuación sobre cómo ha sido nuestro sueño que va de 0 a 100.

Pero no sólo es una herramienta tecnológica positiva a la hora de dormir. Es capaz de registrar de forma constante la salud de nuestro corazón. Se puede monitorizar nuestra frecuencia cardiaca, detectar signos de fibrilación auricular en el caso de que registre indicativos que no sean regulares.

Aunque no es lo único que incorpora: logra realizar, en algunos de sus últimos dispositivos, electrocardiogramas de forma muy sencilla, poniendo el dedo índice en la corona del reloj. En cuestión de segundos, en cualquier momento y lugar. De hecho, desde la aplicación se puede generar un PDF para poder entregar la lectura con tu médico.

Evento de Apple en Madrid. En la mesa, varios modelos del iPhone 17 y Apple Watch. De fondo, el logo de la app Salud de Apple. Sergio Coto / El HuffPost

Si queremos compartir cómo nos encontramos en todo momento con algún familiar, se permite, en ese ecosistema privado de Apple, mostrar datos almacenados con hasta cinco personas de confianza.

Otro de los aspectos que destacó el equipo de Apple en el evento es el de salud de la mujer. De forma muy simple y sencilla, podemos establecer un control eficaz del ciclo menstrual. Realiza un seguimiento de cómo ha sido nuestro último periodo y cuáles pueden ser los días fértiles.

Control del Ciclo en el iPhone y Apple Watch APPLE

En todos los Apple Watch Series 8 y modelos posteriores, una pieza eficaz es la de medición de datos de temperatura de la muñeca. Algo que sirve para monitorizar una estimación del día probable de ovulación.

Con cada detalle que se aporta a la aplicación, la app va ofreciendo un calendario en el que informa de los días en los que está previsto que se iniciaría el nuevo periodo y, en el caso de estar embarazada, realizar un seguimiento de la edad gestacional, así como otras notificaciones.

Oído cocina

Pero estas ventajas no sólo se encuentran en los Apple Watch. La compañía estadounidense también ha destacado que sus AirPods Pro 2 o 3 también se puede usar para mejorar nuestra audición con pruebas de pérdida auditiva.

Se trata de la función Protección Auditiva, todavía no disponible en España, es capaz de proteger nuestra audición en el caso de que haya señales sonoras muy elevadas, así como avisarnos de que estamos en una zona con ruido perjudicial para nuestra salud.

Prueba de audición. Apple

Además, con estos dos dispositivos de Apple, la pérdida auditiva es más común de lo que parece y una buena parte de la población no se somete a los controles necesarios para poder evitar un empeoramiento.

Con esta prueba de audición se pueden identificar pérdidas auditivas, a través de varios sonidos que van registrando nuestra capacidad auditiva o si hemos perdido un porcentaje.

En un mundo en el que una buena parte del planeta habla de inteligencia artificial, Apple decide subir una marcha más mejorando una experiencia que no tiene nada que ver con el ocio y sí con un control de la salud al alcance de la mano.