Si escuchas esta solicitud en el trabajo, detente o la estafa dará comienzo

El avance de la tecnología ha permitido que muchos puestos de trabajo se puedan desempeñar desde casa. En el teletrabajo, una de las herramientas más utilizadas por las empresas es Microsoft Teams.

Teams, al contar con el respaldo de Microsoft, teóricamente es segura. Sin embargo, existen algunas brechas de seguridad que pueden ser aprovechadas por ciberdelincuentes para llevar a cabo estafas.

En ese sentido, uno de los problemas que presenta Microsoft Teams es que, de forma predeterminada, permite conexiones desde organizaciones externas de Microsoft Teams a la propia empresa. Y de ello es de lo que se aprovechan los timadores.

Tal y como advierte el medio de comunicación finlandés Ilta-Sanomat, una de las estafas que está comenzando a expandirse es la de los empleados que reciben una nueva solicitud de contacto a través de una llamada en Microsoft Teams.

La persona que llama, que tiene el objetivo de infiltrarse en el sistema de la empresa, suele presentarse como Help Desk o utilizando otro nombre de usuario relacionado con el servicio de asistencia técnica informática.

Ese nuevo contacto, que en realidad es un estafador, habla inglés y asegura que existen problemas técnicos en el ordenador del empleado, por lo que es necesario realizar una intervención.

Para ello, el supuesto miembro del servicio de asistencia técnica le solicita al trabajador poder hacer uso de un programa de conexión remota como AnyDesk o Quick Assist, los cuales permiten acceder al ordenador prácticamente sin restricciones.

Si el empleado concede esa autorización, habrá caído en la estafa. El ciberdelincuente toma el control del ordenador, puede acceder a todos sus datos e incluso puede descargar malware con fines de extorsión.