Samsung celebra 20 años seguidos como líder en televisores y apuesta por la innovadora tecnología Micro RGB

Evento de Samsung en Madrid, celebrando sus 20 años siendo líder en la venta de televisores a nivel mundial.

Samsung está de celebración y no una cualquiera. 20 años es tiempo suficiente para madurar, pero en el caso de la compañía surcoreana hablamos de dos décadas en las que ha sido líder en la venta de televisores a nivel mundial.

20 años en los que la tecnología en el hogar ha cambiado por completo y eso ha implicado que la marca decidió desde el inicio ir aplicando evoluciones en sus productos principales año tras año.

Samsung ha visto en todo este tiempo cómo los televisores comenzaron a estrecharse y, ahora, cómo cada vez se van haciendo más finos y grandes. Pero claro, con la inteligencia artificial inundándolo todo, también ha habido una transformación en la forma de actuar con estos dispositivos.

En un evento celebrado este jueves en Madrid, el equipo de la compañía surcoreana ha destacado que se está dejando de lado que las personas actúen con las televisiones de forma pasiva y, gracias a la IA, como la integrada en las de la marca, se está haciendo de una forma más activa.

Casi un 30% de cuota de mercado

Según los datos recogidos por la firma de estudios de mercado Omdia, Samsung sigue al frente en el mercado mundial de televisores desde el año 2006, que se dice pronto. Y ya ha llovido bastante desde entonces.

Los datos referentes a 2025 apuntan a que la compañía registró una cuota del 29,1% del mercado global de televisores el pasado año. "Nuestro liderazgo durante 20 años en el mercado mundial de televisores refleja esa confianza, construida sobre décadas de excelencia en ingeniería e innovación premium", ha destacado SW Yong, presidente y director de Visual Display (VD) en Samsung Electronics, según el comunicado que ha hecho público la marca.

En el evento celebrado en Madrid, se ha puesto en valor este hito y que la presencia de Samsung en España se produjo a finales de los años 80. Desde entonces, las evoluciones han sido constantes. Y más, con una competencia como la actual.

El Micro RGB, el siguiente paso

Dentro de todas las novedades que la marca surcoreana ha ido trayendo año tras año, la última tiene que ver con la tecnología Micro RGB, con un televisor de 115 pulgadas, que presentaron en el CES 2026 y que hemos podido ver durante unos minutos en Madrid. A falta de que sepamos cuando llegarán a España.

Tal y como ha explicado el equipo de Samsung, es el siguiente paso, con una evolución en el sistema de iluminación. Lo sorprendente es cada uno de los leds son de 100 micrómetros, lo que vendría ser al del tamaño de un pelo humano.

Esta tecnología permite traer el color puro desde la luz y, además, controlar el contraste de una forma más eficiente. Además, incluye una capa de Glare Free para poner fin a los reflejos. Algo que se agradece, por ejemplo, para un uso gaming.

La parte positiva y que Samsung coge por bandera es que la garantía de siete de años de actualizaciones del sistema operativo sigue siendo inamovible. Y a ello, ponen en valor que la seguridad y la privacidad van a ser clave en el futuro. Algo que garantizan gracias a su plataforma Know, que protege a los televisores de la marca.

Samsung suma y sigue y nada más cumplir 20 años al frente del liderazgo en el mercado global de los televisores, ya piensa en los próximos 20 años. Dos próximas décadas en las que la IA y el consumo en los hogares, reforzando la gama Lifestyle así como todo su porfolio, serán claves.