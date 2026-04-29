Grecia quiere prohibir el anonimato en redes como dijo Sánchez y un experto aclara por qué no debe preocuparte: "No es todo o nada"

Bruselas acusa de no impedir que menores de 13 años se registren en Instagram y a la vez Grecia empieza a tomarse en serio la idea de prohibir el anonimato en redes. Su ministro para la Gobernanza Digital, Dimitris Papastergiou, lo ha vuelto a señalar en unas recientes declaraciones a Euractiv. "En la antigua Grecia todos podían expresar su opinión abiertamente y por su nombre: levantaban la mano y compartían su punto de vista. Esto debería inspirarnos a medida que damos forma a una nueva democracia digital".

Lo que se propone Atenas recuerda a lo que ya dijo el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, a principios del año pasado. Fue entonces cuando en el Foro de Davos el mandatario español planteó regular las redes sociales en el marco europeo, favoreciendo el fin del anonimato en redes sociales pero "impulsando el principio de seudoanonimato (sic)". El término correcto, en realidad, es el pseudonimato.

Este concepto de pseudonimato aparece ya en la Carta de Derechos Digitales que aprobó el Gobierno español en la anterior legislatura: es el documento que orienta las políticas digitales del Consejo de Ministros. Uno de los participantes en la elaboración de dicha Carta, el abogado Borja Adsuara, aclara a El HuffPost que un Estado de Derecho "no puede permitir la impunidad", que es lo que muchos entienden que sucede en línea.

Lo que planteaba exactamente el ministro griego Papastergiou es justo eso: "Debemos encontrar la manera de exigir a las plataformas que verifiquen la identidad de las cuentas". "Hay muchas técnicas de lograrlo". El responsable del Ministerio de Gobernanza Digital heleno incidía en que el principal "problema" del anonimato es "la toxicidad": "Cualquiera puede difamar en las redes sin afrontar ninguna consecuencia".

El derecho al pseudonimato continuará

Papastergiou entiende que las plataformas prefieren tener millones de cuentas anónimas para sostener su modelo de negocio. Sin embargo, en toda Europa crece la corriente de quienes defienden que esto tiene que terminar. Por supuesto, muchos detractores de la idea de poner fin al anonimato en redes sociales reivindican que no todo el mundo esconde su identidad para cometer fechorías.

La casuística es amplia. No todo el mundo que prefiere no firmar sus comentarios en redes sin su nombre buscan ser un troll. Algunos actúan así para denunciar injusticias y no exponerse a represalias. La propia directiva europea que protege a los filtradores (para exponer casos de corrupción en el ámbito público y en el privado) ofrece ciertas garantías a quienes se animan a dar el paso para denunciar malas prácticas.

Así lo explica Borja Adsuara. "Prohibir el anonimato quiere decir que se pueda identificar a una persona que haya cometido un delito o que se dedique a insultar o a amenazar en redes sociales. También a perseguir pederastas o groomers que se hacen pasar por menores para embaucar a otros niños. No existe el derecho al anonimato", insiste.

En realidad, la policía y los jueces ya pueden desenmascarar a los usuarios). Pero hay un problema. Dependen de que las plataformas colaboren. No siempre lo hacen. "Cuando la policía investiga delitos de pornografía infantil lo que hacen es pedirle a las operadoras la identidad de quién está detrás de una IP. Luego hay plataformas que colaboran más o menos, por eso se detuvo al CEO de Telegram en Francia".

Darle el DNI a Elon Musk: no tan rápido

Dónde si radica cierto temor es en la idea que pueda surgir del proyecto legislativo griego, todavía por definir. La idea de que las plataformas identifiquen bien a los usuarios podría provocar que los procesos de registro de las plataformas conlleven subir en el trámite el documento de identidad del usuario. Realmente algo tan extremo no sería necesario, pero la posibilidad existe.

En ese sentido, Borja Adsuara aclara que eso no tiene por qué suceder: no solo contravendría el Reglamento General de Protección de Datos; también el nuevo reglamento eIDAS2 de identificación digital y que auspicia las inminentes carteras digitales. "Tú a la red social no tendrás por qué darle tus datos, solo certificar, por ejemplo, que tienes mínimo 14 años para abrir una cuenta", ya que esas carteras serán certificados de atributos.

Borja Adsuara sintetiza que el debate entorno al anonimato no es "un todo o nada", "no es un o el anonimato o la impunidad". "Hay cosas intermedias que garantizan un pseudonimato: de hecho, la policía todavía detiene gente porque hay muchos que se han creído lo del anonimato al publicar en redes sociales".