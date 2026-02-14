Una experta en lexicografía alerta de que las pantallas están ganando a la lectura en niños: "El vocabulario se está reduciendo"

La lingüista y presentadora británica Susie Dent ha lanzado una advertencia en una entrevista con The Guardian sobre el desarrollo del lenguaje infantil: el vocabulario de los niños se está reduciendo a medida que la lectura pierde terreno frente al tiempo de pantalla. Según la experta, esta tendencia podría ampliar las desigualdades educativas si no se toman medidas.

Conocida por su participación en el concurso televisivo Countdown, Dent señala que cada vez más estudiantes llegan a clase con un vocabulario limitado, lo que afecta directamente a su aprendizaje.

Una brecha lingüística en crecimiento

La lexicógrafa recuerda un informe de Oxford University Press publicado en 2023, según el cual dos de cada cinco alumnos presentaban retrasos en el desarrollo del vocabulario. Para Dent, el fenómeno está estrechamente relacionado con los hábitos digitales.

“Muchos niños se están quedando atrás. La brecha de vocabulario es cada vez mayor y existe la percepción real de que el desarrollo del vocabulario se está viendo afectado, lo que afecta el aprendizaje”, afirmó.

A su juicio, el problema no es la tecnología en sí, sino el tiempo que le resta a la lectura. “No estoy rechazando por completo las pantallas. Creo que la tecnología tiene un papel fundamental en la mejora del vocabulario de los niños, si se usa correctamente. Pero creo que la lectura está sufriendo mucho”, explicó.

Conversación, lectura y juegos de palabras

Dent insiste en que el lenguaje se desarrolla sobre todo a través de la conversación cotidiana. El contacto directo, las historias leídas en voz alta y los juegos lingüísticos son, según ella, herramientas clave para ampliar el vocabulario infantil.

También subraya el papel del ejemplo adulto. Muchos padres, dice, pasan largos periodos mirando el móvil, lo que reduce el tiempo de interacción con sus hijos. “La conversación lo es todo”, resume.

El valor de los idiomas extranjeros

Otra de sus propuestas es reforzar el aprendizaje de lenguas extranjeras desde edades tempranas. Para Dent, estudiar otros idiomas no solo amplía horizontes culturales, sino que también mejora la comprensión del propio idioma.

“Puede parecer una tarea, pero no creo que nadie se arrepienta jamás de haber aprendido un idioma extranjero”, aseguró.

Aunque evita hablar de una “crisis” del lenguaje, la lexicógrafa reconoce que existe una preocupación real. Aun así, mantiene un tono optimista: considera que el problema tiene solución si las familias y las escuelas fomentan la lectura, el diálogo y el juego con las palabras desde la infancia.