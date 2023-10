TikTok sigue los pasos de Twitch en su festival de música

Tiktok ha dado un paso más en su intención de captar un mayor número de público y este miércoles ha dado a conocer el que será su primer evento musical global en vivo con algunos artistas muy conocidos en todo el mundo.

El acto se llama Tiktok In The Mix y se celebrará, de forma presencial, el 10 de diciembre de 2023 en Sloan Park, Mesa, Arizona.

En él acutarán artistas importantes y conocidos en el mundo como Cardi B, Niall Horan, Anitta y Charlie Puth. Varios artistas emergentes de la plataforma también actuarán.

Tiktok ofrecerá el festival en streaming a través de TikTok LIVE y también disfrutarán del feed For Your de la red social, con una variedad de actividades inspiradas en las tendencias favoritas de la comunidad.

Paul Hourican, director global de asociaciones musicales y Programación ha destacado en un comunicado que "ninguna otra plataforma combina música, creatividad y comunidad como TikTok. Con In The Mix, nuestro objetivo es darle vida al feed For You para los fanáticos en el lugar y en TikTok".

"Nuestra visión es crear un programa reinventado para la era TikTok y nuestra comunidad global amante de la música", ha expuesto en un escrito que ha hecho público la plataforma.