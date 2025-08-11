Un equipo de ingenieros diseña la súper nave espacial que puede transportar a 2.400 personas en un viaje sin retorno

Desde que se tiene conocimiento, el ser humano ha mirado a las estrellas y se ha preguntado qué hay allá arriba. Con el paso de los siglos la ciencia ha evacolucionado de forma astronómica, lo que ha permitido pasos de gigante en la exploración espacial. Ahora, un equipo de ingenieros ha dado un paso más con el diseño de una peculiar nave espacial.

A 4 años luz de la Tierra, el sistema estelar triple Alfa Centauri es el más cercano a nuestro Sol, por lo que ha sido durante mucho tiempo un objetivo atractivo en la búsqueda de mundos más allá de nuestro sistema solar. Por ello, la nave Chrysalis está diseñada para recorrer un viaje de ida a este sistema solar.

Con una capacidad para hasta 2.400 pasajeros, tendría que recorrer 40 billones de kilómetros en un viaje solo de ida que duraría unos 400 años, según explicaron los ingeniero y ha publicado el medio ERT News. Esto supone que la nave albergaría varias generaciones de personas que nacería y morirían a bordo sin alcanzar nunca el destino.

Este proyecto forma parte parte del Concurso de Diseño del Proyecto Hyperion, un estudio que busca explorar el diseño de hipotéticas naves espaciales a partir de tecnologías actuales y futuras, y del que se hizo con el primer premio. ¿El objetivo? Estudiar la viabilidad de enviar tripulaciones humanas a sistemas estelares cercanos, como Alfa Centauri.

Chrysalis, que mantiene la gravedad artificial mediante rotación continua, podría transportar pasajeros a la superficie de Proxima Centauri b, un exoplaneta similar a la Tierra considerado potencialmente habitable y ubicado en este sistema. Su construción, sin embargo, podría tardar entre 20 y 25 años, según resalta el mismo medio, que precisa que el diseño es aún puramente teórico.

La nave posee forma cilíndrica y capacidad multigeneracional y mediría unos 58 kilómetros. Su rotación constante crearía gravedad artificial, lo que permitiría el desarrollo de la vida en su interior. Antes de subir abordo, las primeras generaciones de pasajeros vivirían en un entorno aislado en la Antártida entre 70 a 80 años para prepararse a la vida en la nave.