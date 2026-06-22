Worldcoin, el proyecto de Sam Altman que pagaba por escanear tu iris, con problemas más allá de España

El CEO de OpenAI, Sam Altman, es también el impulsor de otra empresa llamada Tool for Humanity, que propone desarrollar soluciones tecnológicas que permitan verificar que un humano es un humano en plena era de la inteligencia artificial. Vender primero veneno para vender después antídoto. El problema es que el antídoto en este caso también era problemático. Tanto, que se vio obligada a suspender operaciones en España en 2024 y de nuevo las ha paralizado en este 2026 para buscar su encaje legal.

Ahora se sabe que sus problemas no solo los tuvo en España. Esta startup se dedica a escanear el ojo de las personas que se presten a ello (en otros mercados y en España hasta 2024 ofrecía criptodivisas a cambio), con el objetivo de transformar la imagen del iris en un código hash (cifado) que permita identificar unívocamente a un ser humano. Los problemas que ahora se sabe que tuvo la firma en Tailandia también tuvieron un componente ético… pero de otro tipo.

Resulta que durante el despliegue de Tools for Humanity en Tailandia la compañía hizo negocios sin saberlo con una empresa cotizada vinculada a un sudafricano llamado Benjamin Mauerberger, conocido como Ben Smith. Los tribunales tailandeses tienen una orden de arresto contra Mauerberger, al que acusan de fraude y blanqueo, e incluso el parlamento tailandés ha incluido su nombre en una lista negra de ciudadanos extranjeros

La firma fundada por Altman contrató a un despacho de abogados para clarificar estos antecedentes, que no conocía en un principio, lo que le llevó a cortar relaciones con este Mauerberger que se había convertido en el socio comercial de la startup para llegar al mercado tailandés. Estos hechos los reveló en septiembre del año pasado una productora televisiva estadounidense y los ha rescatado ahora Business Insider.

Un portavoz de la firma ha aclarado a ese medio que una vez Tools for Humanity tuvo conocimiento de estos hechos “rompió relaciones comerciales e implementó medidas de control más rigurosas para elegir socios”.

Pero no es la única investigación interna que Tools for Humanity ha puesto en marcha en los últimos meses: contrató a otro bufete de abogados después de que algunas denuncias internas señalaran el uso indebido de tarjetas de empresa para pagar gastos personales o el uso de falsos autónomos para pagar menos impuestos.

La acusación más grave que recoge Business Insider, sin dar demasiados detalles al respecto, es la de pagos de hasta seis o siete cifras para variar artificialmente el valor de Worldcoin, la criptomoneda con la que la compañía remuneraba a las personas que cediesen su iris.

El culebrón de World en España, a día de hoy

Tools for Humanity, más conocida en España como Worldcoin, saltó a ser conocida tras instalar stands en centros comerciales y estaciones de tren en España con su dispositivo Orbs, una esfera que escanea los iris de quienes quisieran recibir Worldcoin, la cripto que podían cambiar por dinero real en cualquier exchange de criptomonedas.

La Agencia Española de Protección de Datos, en un movimiento histórico, convocó a los medios en marzo de 2024 para anunciar que había enviado una orden de cese y bloqueo para que Worldcoin paralizara inmediatamente la recopilación de iris y blindase los datos que ya había reunido. La autoridad española emprendió estas acciones pese a que la instrucción del caso se realizó finalmente desde Alemania, por ser la sede europea de la compañía.

La autoridad de protección de datos de Bavaria (Alemania) determinó que Tools for Humanity y Worlcoin incumplieron el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). Worldcoin, que en realidad cambió de nombre comercial en 2024 (ahora es conocida como World) trató de volver a recopilar iris en España este año, pero la AEPD emitió una advertencia en febrero “ante el reinicio de su actividad”.

La autoridad española remitió a Tools for Humanity esta advertencia en la que puso de manifiesto “diversas consideraciones acerca del tratamiento de datos personales”, razón por la que la startup fundada por Altman decidió posponer la reanudación de su actividad en el país. Hoy por hoy el valor de Worldcoin se ha desplomado: cada criptodivisa cuesta unos 61 centavos de dólar frente a los 11,79 dólares que llegó a valer en marzo de 2024.