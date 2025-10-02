La AEMET señala la llegada de "temperaturas más propias" de septiembre pero avisa que en estas zonas tendrán que sacar el paraguas

Mapa de variación máxima de la temperatura máxima para el viernes 3 de octubre de 2025

El calor no termina de marcharse pese a la llegada del otoño. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha informado de que hasta el final de la semana, el sol dominará los cielos de la mayor parte de España.

Según el organismo, ese tiempo soleado tendrá consecuencias en las temperaturas máximas, que serán más habituales del mes de septiembre que del recién estrenado mes de octubre.

En concreto, en su cuenta en la red social X, la AEMET ha señalado que "en general, el ambiente será estable y cálido, con predominio de sol y temperaturas máximas más propias de septiembre".

No obstante, habrá algunas zonas en las que tendrán que sacar el paraguas. "Solo se esperan chubascos, el jueves en el litoral catalán e islas Canarias orientales y el sábado en el litoral cantábrico", destacan desde la Agencia Estatal de Meteorología.

Temperaturas superiores a los 30 grados en el sur de España

En la previsión de la AEMET de cara a este viernes se pronostican temperaturas máximas superiores a 30 grados en numerosas provincias españolas. En Sevilla se alcanzarán 34 grados. Un grado menos, 33, marcarán los termómetros en Córdoba y Badajoz. Igualmente, son destacables las temperaturas máximas de 31 grados en Granada y de 30 grados en Huelva, Cáceres, Murcia y Toledo.

El organismo prevé que este viernes será "un día marcado por un tiempo anticiclónico en la Península con cielos poco nubosos, además de abundante nubosidad de tipo alto avanzando de norte a sur provocada por el acercamiento de un frente atlántico, el cual tenderá a cubrir los cielos en el nordeste y Cantábrico en la segunda mitad del día".

"Se esperan cielos cubiertos en el oeste de Galicia, mientras que a primeras horas se dará nubosidad baja en el Estrecho, Melilla y regiones de interior de Galicia y del tercio este peninsular. En Baleares predominarán los cielos nubosos, con posibles chubascos ocasionales, más probables en el norte de Mallorca donde podrían ser localmente fuertes", añade la AEMET.

Respecto al archipiélago canario, la Agencia Estatal de Meteorología apunta a que la jornada estará marcada por un tiempo estable "con cielos poco nubosos o despejados e intervalos nubosos en el norte de las islas montañosas".