Tras la borrasca ex-Gabrielle, se activará un giro radical del tiempo en España en pleno inicio de octubre

Mapa de variación máxima de la temperatura máxima de cara al miércoles 1 de octubre de 2025

La jornada de este martes se está viendo marcada por las intensas lluvias torrenciales que han afectado a Ibiza, donde se han llegado a acumular hasta 200 litros por metro cuadrado en tan solo dos horas.

Las precipitaciones han causado inundaciones, cortes de luz generalizados e importantes problemas en las comunicaciones en la isla. De hecho, dada la peligrosidad de la situación, el Gobierno de las Islas Baleares ha solicitado el despliegue de la de la Unidad Militar de Emergencias (UME) en Ibiza.

Afortunadamente, este miércoles, con el inicio del mes de octubre, la inestabilidad llegará a su fin para decir adiós a las intensas precipitaciones de estos últimos días y dar paso a un giro radical del tiempo en España.

Pese a que la borrasca ex-Gabrielle amenazaba con dejarnos este año sin el clásico veranillo de San Miguel, desde Meteored confirman que sí que tendremos "un veranillo otoñal, coincidiendo con el arranque del mes de octubre".

En concreto, durante la jornada de este miércoles, 1 de octubre, el ambiente soleado dominará la mayor parte de España. Además, se producirá un repunte generalizado en las temperaturas en la Península. En el interior de Andalucía y en las vegas del Guadiana podrían llegar a superarse ligeramente los 30 grados.

Durante el jueves, el calor ganará terreno, haciéndose notar ya en el interior peninsular. La subida de las temperaturas será más acusada en la zona del Alto Ebro y en el interior de las comunidades bañadas por el mar Cantábrico.

Temperaturas de entre 25 y 30 grados en casi toda España

De cara a la jornada del viernes, la predicción del citado medio de comunicación especializado en meteorología apunta a que continuará el ambiente caluroso, con la mayoría de capitales de provincia registrando temperaturas máximas de entre 25 y 30 grados.

Cabe recordar que la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ya adelantó en su blog, a mediados de septiembre, que en la semana del 29 de septiembre al 5 de octubre era probable que se registraran "temperaturas superiores a las normales de la época del año", un pronóstico a medio plazo que ahora en el corto plazo parece confirmarse.