El choque de masas es inminente y la AEMET manda alertas antes del bajón del fin de semana

El choque de masas que se produjo el miércoles, tal y como había advertido Meteored, sigue dejando precipitaciones generales este jueves en Andalucía, Extremadura y oeste de Galicia, trasladándose de oeste durante la jornada, "con lluvias moderadas o algo fuertes, con algunas tormentas ocasionales".

No obstante, las temperaturas serán suaves. El meteorólogo Samuel Biener, señala que "el aire subtropical que impulsará la borrasca Nuria provocará que el ambiente no sea especialmente frío". No obstante, sí van a bajar significativamente en el nordeste.

Este jueves, además, la borrasca Nuria ya comenzará a notarse en gran parte del país. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé cielos "nubosos o cubiertos con precipitaciones prácticamente generalizadas", aunque serán menos probables y dispersas en el nordeste y sureste peninsular. No se espera que las lluvias alcancen Baleares, donde solo se registrarán intervalos de nubes altas.

Las lluvias se espera que sean "más abundantes y persistentes en el centro peninsular, especialmente en la ladera sur de Guadarrama e Ibérica norte". Además, se prevén "nevadas en Pirineos, con una cota en torno a los 1600/1800 metros ascendiendo a 2000 metros al final del día".

En cuanto a las temperaturas, las máximas "aumentarán en los archipiélagos, Cantábrico y tercio nordeste peninsular, donde los ascensos serán localmente notables", mientras que descenderán en "la mitad norte de la vertiente atlántica y centro-este peninsular". Las mínimas "descenderán de forma ligera en el tercio oeste y en el nordeste peninsular", aunque predominarán los aumentos en el resto del país.

El viento también será protagonista, advierte la AEMET: "Soplarán vientos del este y sureste en la Península, alcanzando rachas muy fuertes en el Cantábrico oriental y Pirineo occidental durante la primera mitad del día". En Baleares y la fachada oriental peninsular, los vientos serán "moderados del este y nordeste", tendiendo a rolar a sureste al sur de las islas.

Canarias en alerta roja: se suspenden las clases y se recomienda el teletrabajo

En Canarias, la AEMET activó el míercoles la alerta roja en el Este de la Palma, donde se espera que Nuria deje "rachas de viento huracanadas, superiores a los 130 km/h, entre las 5 y 17 horas (hora canaria) del jueves, 3 de abril. Probabilidad 40-70%". "El peligro es extraordinario. ¡Mucha precaución!", advirtió la agencia. A su vez, ha emitido avisos de nivel naranja por fuertes vientos en cinco islas: La Palma, El Hierro, La Gomera, Tenerife y el norte de Gran Canaria.

Ante este peligro, la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias dedició suspender para este jueves la actividad escolar presencial en Tenerife, La Palma y La Graciosa, donde se desarrollará en la modalidad no presencial en caso de ser posible.

De esta forma, el personal de los centros educativos puede realizar hoy su labor docente desde sus domicilios, en caso de contar con los medios necesarios para ello. En aquellas enseñanzas en las que no sea posible el paso a la modalidad no presencial, se suspenderá la actividad lectiva.

El Gobierno de Canarias recomendó a sus trabajadores que residan en las islas de Tenerife y La Palma hacer teletrabajo mientras dure la alerta máxima por fenómenos meteorológicos. En el caso de los empleados de la administración de Justicia en La Palma y Tenerife, dado que no es posible que teletrabajen, se les pide que permanezcan en casa, suspendan toda tramitación no urgente y no acudan a su oficina "salvo situaciones de fuerza mayor".

Por su parte, en la comunicación dirigida al personal de la administración general de la comunidad autónoma, se aconseja el teletrabajo en las dos islas afectadas por la alerta máxima. Las oficinas de registro de La Palma y Tenerife permanecerán, por tanto, cerradas ese día, aunque los usuarios podrán presentar la documentación de forma telemática. En general, se suspende la atención a la ciudadanía en ambas islas.