El Mediterráneo alcanza los 30 grados y un meteorólogo habla de las opciones que hay de lluvias torrenciales en otoño

La ola de calor que ha asolado España de calor y graves incendios en diferentes puntos del país también ha dejado otra consecuencia más: el Mar Mediterráneo ha alcanzado una temperatura muy cercana a los 30 grados.

Una cifra muy preocupante que ha querido analizar Samuel Biener, meteorólogo y experto de Meteored. En un artículo, ha asegurado que a menudo "se asocia este hecho con la llegada de lluvias torrenciales en otoño".

"La temperatura del Mediterráneo vuelve a acercarse a los 30 ºC, con valores entre 2 y 3,5 ºC por encima de lo normal en zonas como Tarragona, el golfo de Valencia y Mallorca, aunque esta anomalía podría suavizarse en los próximos días", ha contado.

Samuel Biener ha detallado que, según el CEAM, en los años 2022, 2023 y 2024, se registraron temperaturas muy altas en el Mediterráneo a estas alturas del año. "El mar caliente por sí solo no puede generar lluvias torrenciales en el litoral mediterráneo", ha señalado.

"Para que se produzcan estos episodios, deben concurrir otros factores, como que una DANA se sitúe sobre la vertical del Estrecho o del golfo de Cádiz, que exista un flujo de levante bien marcado y que la orografía contribuya a reactivar u organizar determinadas estructuras convectivas", ha explicado el experto de Meteored.

Samuel Biener ha asegurado que, pese que cada año hay alguna DANA, "no todas causan fenómenos extremos". "En verano suelen generar tormentas locales intensas, y no todos los episodios de lluvia intensa se deben a una DANA", ha añadido.

"Aunque un Mediterráneo más cálido aumenta el potencial de lluvias intensas, no es determinante: sin inestabilidad en altura no se producen fenómenos adversos", ha destacado.