España se congela, Rusia se prepara para 29 grados más de lo normal y Roberto Brasero sentencia: "Vamos a tener más nieve que en invierno"

Continúan los vaivenes meteorológicos en unas semanas locas de marzo que han dejado titulares más que positivos. Unas abundantes precipitaciones que permiten dejar atrás la situación de sequía hidrológica un último lustro muy complicado. Todo apunta a que las bajas temperaturas seguirán llevando la batuta.

El reputado meteorólogo de TuTiempo en Antena 3, Roberto Brasero, ha indicado que se acabó la tregua entre borrascas y que ya han regresado este jueves las nubes sobre Toledo y Madrid con lluvias intensas sobre el Cantábrico y la amenaza de tormentas esta tarde en Huelva.

De esta forma, también se esperan nevadas "en las montañas del sureste a partir de 1.600 metros, en el centro a partir de 1.000 y en las sierras del norte en cotas más bajas", aunque el experto apunta que actualmente hay más nieve que la que hubo en anteriores meses en las montañas del centro y sur peninsular.

Espera a la primavera...

Brasero también ha dejado claro que el invierno no se ha marchado y eso tiene traducción estos días: "Tengo que aclarar, antes de que alguien me lo plantee, que todavía estamos en invierno, sí, pero en sus postrimerías: el próximo jueves día 20 cambiamos de estación y llegará la primavera astronómica".

"Cuando decimos: 'está nevando ahora más que invierno', nos referimos al invierno climatológico que terminó el pasado 28 de febrero. A mí para evitar confusiones me gusta decir: 'está nevando ahora más que en pleno invierno' porque me refiero a ese momento álgido del frío en mitad de la estación, y no ahora que estamos ya en su recta final: solo queda una semana para estrenar la primavera, y llegan ahora más frío y nevadas.