La AEMET avisa a tiempo de que febrero llega siguiendo los pasos de enero: hay que dejar el paraguas a mano

2026 ha arrancado plagado de lluvias. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), organismo público, ha ido detallando semana tras semana la llegada de borrascas que han dejado avisos rojos y naranjas, fuertes precipitaciones y nevadas copiosas.

Un mes de enero bastante movidito, pero que no queda ahí. Con la llegada de febrero, la situación meteorológica no va a cambiar mucho en muchos puntos de España, al menos en la primera semana del mes.

"La primera semana de febrero, de los días 2 a 8, estará dominada por la llegada de borrascas atlánticas. Se espera, por lo tanto, tiempo lluvioso en la mayor parte de España, especialmente en el oeste y sur de la Península, con nevadas copiosas en las montañas", ha avisado.

La AEMET también ha advertido de que esas nuevas borrascas que cruzarán el país "también darán lugar a rachas intensas de viento y temporal marítimo". La parte 'positiva' es que las temperaturas "no serán demasiado frías". "Alcanzarán, en general, valores superiores al promedio normal de esta época del año en prácticamente todo el país", ha detallado.

Febrero llega este domingo y lo hace con el mapa de España lleno de avisos. En concreto, avisos naranjas en País Vasco y Cantabria y amarillo en Asturias, Castilla y León, Extremadura y Galicia.

Precipitaciones persistentes que pueden ser fuertes.

Puntualmente, ir acompañadas de tormenta a últimas horas en el oeste de Galicia y en el oeste del Sistema Central.

"Se espera la entrada por el oeste de una masa templada y húmeda y el posterior paso de un frente que dejarán cielos muy nubosos o cubiertos con precipitaciones generalizadas en la Península, débiles en la mitad este, y no se esperan en la fachada mediterránea, en Baleares, sureste y Melilla", ha señalado en su predicción.

La AEMET ha contado que serán precipitaciones "más persistentes en el oeste peninsular, y no se descarta que localmente fuertes y acompañadas por tormenta a partir de la tarde en el oeste de Galicia y zona occidental del Sistema Central".

"Nevará en montañas de la mitad norte a una cota 1100/1300 metros subiendo rápidamente a 2000-2200m en el centro y durante la tarde a 1600/1800m en Pirineos. En Canarias, nuboso en el norte de las islas, sin descartar lluvias débiles, e intervalos nubosos en el resto durante la tarde con predominio de la nubosidad alta", ha avisado.

"Circulación atlántica con aire húmedo y templado"

Para el mapa del próximo miércoles, se esperan lluvias en una buena parte de la España peninsular. "Aunque en menor medida, se esperan cielos muy nubosos y precipitaciones en toda la mitad suroeste de la Península, que serán más abundantes en zonas con realce orográfico y que pueden extenderse al sureste peninsular y Baleares", ha detallado.

Por poner un ejemplo, AEMET Madrid ha compartido la previsión de lluvias para la próxima semana y sí, hay que dejar el paraguas a mano. "En la capital, semana de agua", ha defendido, con una gráfica que muestra que habrá precipitaciones casi toda la semana.