La borrasca Gabrielle activa la alerta roja en el Mediterráneo a un mes del aniversario de la DANA 

A un mes de cumplirse el primer aniversario de la fatídica DANA que dejó 227 muertos en Valencia y anegó la comarca de l’Horta Sud, el Mediterráneo vuelve a situarse en el centro de un episodio de lluvias extremas. Los restos del ciclón tropical Gabrielle, que han llegado a la península convertidos en borrasca extratropical y asociados a una depresión en niveles altos, han puesto a Cataluña y a la Comunidad Valenciana en el nivel máximo de riesgo meteorológico. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado la alerta roja por lluvias torrenciales en el sur de Tarragona y el norte de Castellón y la ha extendido desde las 4:00 de este lunes a las comarcas litorales de Valencia, donde se han previsto acumulados de hasta 180 litros por metro cuadrado en doce horas.

Las primeras precipitaciones han dejado ya registros destacados. En Les Useres (Castellón) se han recogido 61 litros por metro cuadrado en pocas horas, mientras que en Aldaia, en el área metropolitana de València, una tromba de 57 litros en apenas 35 minutos ha provocado el desbordamiento parcial del barranco de la Saleta. “Hemos estado al límite”, ha explicado el alcalde, Guillermo Luján, que ha destacado que las compuertas y canalizaciones instaladas tras la DANA de 2023 han evitado daños mayores. En Tarragona, la AP-7 ha sufrido retenciones en Freginals y la N-340 cortes en Amposta, mientras que en Sant Jordi los bomberos han rescatado a un conductor atrapado en su vehículo. En Zaragoza, los bomberos han realizado una treintena de salidas durante la tarde del domingo para atender incidencias relacionadas con la acumulación de agua en la vía pública.

Las autoridades han adoptado medidas preventivas en toda la franja mediterránea. En València capital se han suspendido las clases en todos los centros educativos y la medida se ha extendido a decenas de municipios de las provincias de Castellón y Valencia. La Universitat Jaume I y el CEU Cardenal Herrera han anunciado docencia virtual. También se han cancelado actividades culturales y deportivas, y se ha activado el teletrabajo en parte del personal municipal para reducir desplazamientos. En el sur de Tarragona, varios ayuntamientos han puesto en marcha sus planes de emergencia y han suspendido actos festivos.

El operativo de emergencias se ha reforzado con efectivos adicionales. La Diputación de València ha sumado 93 bomberos desde las 22.00 del domingo y el Consorcio de Castellón ha movilizado recursos extraordinarios en el Baix Maestrat, la Plana Alta y la Plana Baixa, con unidades de achique de gran caudal. La Generalitat mantiene autobuses listos para evacuaciones y ha paralizado obras no esenciales. En total, se han llevado a cabo más de 1.200 acciones preventivas en áreas recreativas y de acampada.

Protección Civil ha enviado mensajes Es Alert a los teléfonos móviles de los vecinos de Castellón, Valencia y el delta del Ebro para advertir del riesgo de inundaciones y recomendar no salir de casa, evitar cauces y reducir al mínimo los desplazamientos. La Confederación Hidrográfica del Ebro ha lanzado avisos por crecidas súbitas de ríos y barrancos, con nivel rojo en Tarragona y naranja en Lleida.

El transporte público también se encuentra en situación de vigilancia. Renfe y Adif han activado gabinetes de crisis en Cataluña y la Comunidad Valenciana, sin cancelaciones por el momento pero con protocolos listos para aplicar si la situación empeora. La Conselleria de Medio Ambiente ha advertido de posibles alteraciones en Metrovalencia, TRAM y autobuses.

Las tormentas han llegado acompañadas de fuerte actividad eléctrica. Los rayos han provocado dos incendios de vegetación en Castellón, ya extinguidos, y han obligado a intervenciones en distintos municipios. En Aldaia, el consistorio ha vuelto a abatir las vallas del túnel de la estación y a activar las compuertas metálicas contra inundaciones instaladas tras la DANA del año pasado.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido “mucha precaución” y ha instado a seguir en todo momento las indicaciones de Protección Civil y los servicios de emergencia. Los servicios meteorológicos señalan que lo peor del episodio se concentrará durante este lunes y la primera mitad del martes, con especial incidencia en el litoral valenciano y en Baleares, donde se esperan lluvias muy intensas en Ibiza y Mallorca. Aragón y Castilla-La Mancha se encuentran en nivel naranja, mientras que otras comunidades mantienen avisos amarillos.

Gabrielle ha llegado a la península tras perder fuerza en el Atlántico y transformarse en borrasca extratropical. Su interacción con una depresión aislada en niveles altos ha favorecido la acumulación de nubes y el disparo de precipitaciones intensas y persistentes. Los meteorólogos advierten de que este tipo de episodios combinan la energía de un ciclón tropical con la dinámica de las bajas presiones atlánticas, lo que multiplica el riesgo de lluvias torrenciales en zonas costeras. El aniversario de la catástrofe de 2023 planea sobre un territorio que sigue marcado por aquella experiencia y que afronta ahora un nuevo episodio con el recuerdo aún presente.