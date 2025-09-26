No, no llegará un huracán literal a España: la AEMET aclara el giro que llegará a la Península este domingo

Mapa de precipitación máxima del EPS de cara al domingo 28 de septiembre de 2025

En clave meteorológica, los últimos días han estado marcados indiscutiblemente por un nombre, el de Gabrielle, el exhuracán que avanza por el océano Atlántico con dirección a la Península Ibérica.

Gabrielle ya ha alcanzado el archipiélago portugués de Azores (aunque sin mantenerse como huracán de categoría 1 como estaba previsto) y ahora enfila el camino a España en forma de ciclón postropical.

En ese sentido, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha aclarado en su cuenta oficial en la red social X que Gabrielle llegará a la Península este fin de semana en forma de borrasca.

"La borrasca ex-Gabrielle (llamada así porque en origen era un ciclón tropical con ese nombre) se acercará a la Península este fin de semana", ha explicado el organismo, añadiendo que "dará lugar a rachas muy fuertes de viento y lluvias en zonas del oeste y sur peninsular".

Por lo tanto, es importante dejar claro que no va a llegar un huracán a España sino los restos de un huracán en forma de borrasca. No obstante, eso no es sinónimo de que no haya que mantener la precaución en las zonas afectadas.

En ese sentido, desde AEMET Andalucía destacan que "lo más significativo será la precipitación del domingo y lunes en algunas zonas de Andalucía, aunque todavía con mucha incertidumbre al tratarse de un sistema intenso y reducido en extensión".

Igualmente, desde la delegación andaluza de la Agencia Estatal de Meteorología señalan que Gabrielle provocará "intenso oleaje el sábado y domingo especialmente en la costa de la provincia de Cádiz".

Acumulados significativos de precipitaciones en Andalucía occidental

En concreto, la predicción de la AEMET de cara a este domingo confirma que "el ex-huracán Gabrielle, convertido en borrasca extratropical, recorrerá el extremo suroeste peninsular, dejando abundante nubosidad en la Península y Baleares".

"Se darán cielos nubosos o cubiertos con precipitaciones en el cuadrante suroeste, con probabilidad de ser fuertes y localmente con acumulados significativos en regiones de Andalucía occidental y con baja probabilidad de Extremadura", detalla el organismo.