La lluvia deja estragos ya en Zaragoza: corta el tranvía y la Z-30 en el barranco de la Muerte y obliga al rescate de varias personas

La borrasca extratropical que está afectando ya al este de España, y seguirá en las próximas horas, ha dejado ya una tromba de agua y granizo que ha descargado en Zaragoza, con más de 41 litros hasta las 19.00 horas (41,2), según el dato de estación meteorológica de la AEMET en Valdespartera. Esta ha ocasionado numerosas incidencias en varias zonas de Zaragoza, especialmente en la parte norte, con calles anegadas en los barrios del Actur y Parque Goya.

El servicio del tranvía ha quedado interrumpido entre las paradas de Campus Río Ebro y Avenida de la Academia a causa de la inundación del paso subterráneo de las Majas de Goya bajo la N-330, por lo que se han activado los buses alternativos en la zona. Pasadas las 20.00 horas, el servicio también se había visto afectado entre Romareda y Mago de Oz, en Valdespartera, según la web Tranvía de Zaragoza.

Hasta esa hora, los Bomberos de Zaragoza han atendido más de 30 salidas relacionadas con la tormenta. Los servicios más relevantes han sido algunos rescates en vehículos en puntos inundados, en los que han tenido que ayudar a salir a sus ocupantes, pero ninguno de ellos ha sido crítico.

La Policía Local, además, ha cortado el paso en la Z-30 para evitar males mayores en el barranco de la Muerte, escenario de la tremenda riada de julio de 2023.

En el barrio de Parque Goya, los bomberos se encuentran achicando el agua en el paso de Majas de Goya. Otros puntos en los que los bomberos están achicando agua son la Avenida Ilustración, Legaz Lacambra en el Actur y el Hospital Royo Villanova, ya que ha entrado abundante agua en los bajos del edificio. En este último caso, se trata de un achique convencional, sin afección grave en el funcionamiento del hospital.

El resto de servicios son achiques pequeños en propiedades particulares o calles en rampa que hay que inspeccionar y dejar drenar por sí mismas.

Los Bomberos del Ayuntamiento de Zaragoza también han prestado un servicio relevante en Santa Fe, donde se ha desplazado un dispositivo con tres vehículos pesados para rescatar a tres personas atrapadas en dos coches. Además, uno de los equipos de este servicio, dada la proximidad, se ha trasladado a María de Huerva, donde se había comunicado una urgencia con una familia en un vehículo.

La zona sur también se ha visto afectada, con calles de Cuarte de Huerva que eran ríos por los que los contenedores de basura navegaban según el curso del agua. Allí el agua también ha entrado en varios garajes.