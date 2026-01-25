La Xunta de Galicia suspende este lunes las clases en el interior de Pontevedra por las lluvias intensas

La Xunta de Galicia ha lanzado alerta roja por temporal en Pontevedra y naranja en zonas de Orense.

Ingrid sigue trayendo cola. La Xunta de Galicia ha activado para este lunes 26 la alerta roja por lluvias en el interior de la provincia de Pontevedra, ante la previsión de precipitaciones acumuladas que pueden alcanzar los 150 milímetros en apenas 12 horas. Además, se mantiene la alerta naranja en el noroeste, sur y zona del río Miño de Ourense, donde se esperan hasta 80 milímetros en el mismo periodo, según ha publicado en su web.

La situación meteorológica ha llevado también a activar la alerta naranja por temporal costero en todo el litoral gallego, con el consiguiente refuerzo de las recomendaciones de seguridad y la suspensión de actividades en el mar.

Avisos a ayuntamientos y activación de planes de emergencia

Con el objetivo de garantizar la seguridad de personas y bienes, la Dirección General de Emergencias e Interior, dependiente de la Consellería de Presidencia, Justicia y Deportes, comunicó la situación a través del 112 Galicia a los ayuntamientos de las provincias afectadas, diputaciones, servicios provinciales, agrupaciones de voluntarios de Protección Civil y clubes náuticos, entre otros organismos.

Desde el 112 se insiste en que, durante la vigencia de la alerta roja, es recomendable activar el Plan de Emergencia Municipal (PEMU) o, en el caso de disponer de él, el Plan de Acción Municipal (PAM) ante inundaciones, especialmente en las zonas con mayor riesgo por crecidas de ríos o acumulación de agua.

Suspensión de clases y actividades educativas

Como consecuencia directa de la alerta roja por lluvias, la Comisión Escolar de Alertas ha decidido suspender las clases y el transporte escolar durante toda la jornada de este lunes 26 en los centros educativos y escuelas infantiles del interior de Pontevedra.

En el caso de la provincia de Ourense, donde rige la alerta naranja por lluvia, también se han adoptado medidas preventivas. Quedan suspendidas las actividades en el exterior de los centros educativos en tres zonas concretas: Noroeste, Miño y Sur. La relación detallada de ayuntamientos afectados puede consultarse en el portal educativo de la Xunta.