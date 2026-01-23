Ingrid ya la está liando: colegios cerrados en Galicia y alerta por nieve, viento y oleaje en 14 comunidades

Vista de las olas que saltan a la carretera que une Baiona con A Guarda, en Galicia, por el paso de la borrasca Ingrid, el 22 de enero de 2026.

El Gobierno gallego ha notificado que este viernes se suspenderán las clases y el transporte durante toda la jornada en los centros educativos y en las escuelas infantiles de toda la provincia de Ourense, así como en las zonas de montaña, sur y centro de Lugo, y en el interior de Pontevedra.

Motiva la decisión, adoptada en el seno de la Comisión Temporal de Alertas, por el temporal que, a causa de la borrasca Ingrid, azotará Galicia, especialmente severo en el norte de España. De hecho, la Xunta ha informado de que, desde esta medianoche, activa la alerta naranja por nevadas en distintas zonas de las provincias de Lugo, Ourense y Pontevedra y amplía a nivel rojo la alerta en el litoral de A Coruña y Pontevedra, mientras que en A Mariña de Lugo se mantiene la alerta naranja.

Además, amplía a nivel rojo la alerta por temporal costero en el litoral de toda la comunidad, como lo hace la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Las olas pueden llegar a los nueve metros de altura, por vientos marinos de hasta 100 kilómetros por hora.

Debido a la alerta roja por fenómenos costeros, este viernes también quedan suspendidas las actividades en el exterior de los centros educativos de las zonas noroeste, oeste y suroeste de la provincia de A Coruña, Mariña de Lugo y en las zonas de Rías Baixas y Miño en la provincia de Pontevedra.

En el caso del mar, la Xunta recuerda la importancia de mantenerse alejado de la línea de costa, esto es, diques, rompientes y paseos marítimos. Además, apela a extremar las medidas de seguridad a la hora de realizar cualquier actividad en el mar y a que se revisen los cabos y amarres de las embarcaciones.

Y ante las nevadas, se recomienda evitar los viajes en automóvil siempre que no sean necesarios y llevar siempre el depósito lleno. También se aconseja usar la ropa y calzado apropiados, evitar que personas mayores salgan a la calle y tener a mano linternas y cadenas. Según los organismos meteorológicos, el fenómeno adverso de nivel naranja por nevadas comenzó esta medianoche, con acumulaciones de hasta cinco centímetros en cuotas por encima de los 400 metros y ventiscas, mientras que en algunas zonas de la provincia ourensana se prevén acumulaciones de hasta 20 centímetros, también en cuotas superiores a los 400 metros.

La Secretaría Xeral para o Deporte de la Consellería de Presidencia gallega ha ratificado la suspensión, de paso, de la actividad deportiva federada y las del programa 'Xogade' por la alerta naranja por nieve y también la actividad deportiva en el mar por el temporal costero. Los ayuntamientos afectados según las previsiones de los órganos predictores pueden consultarse en la web Deporte Galego.

Ayuntamientos sin clase: más de la mitad

Los ayuntamientos afectados por las distintas suspensiones en Galicia se pueden consultar en el 'Portal Educativo'. Las clases y el transporte se suspenden en un total de 160 municipios, más de la mitad de los 313 de la comunidad gallega, y son los siguientes:

Los 92 municipios de la provincia de Ourense.

52 ayuntamientos de la provincia de Lugo en tres zonas:

27 de Lugo centro: Abadín, Begonte, Castroverde, Cospeito, Guitiriz, Láncara, Meira, Muras, Antas de Ulla, Castro de Rei, O Corgo, Friol, Guntín, Lugo, Monterroso, Outeiro de Rei, Palas de Rei, Paradela, O Páramo, A Pastoriza, Pol, Rábade, Sarria, Xermade, Portomarín, Riotorto, e Vilalba.

14 de Lugo Montaña: Baleira, Becerreá, Folgoso Do Courel, O Incio, Negueira de Muñiz, Pedrafita do Cebreiro, Samos, Baralla, Cervantes, A Fonsagrada, Navia de Suarna, As Nogais, Ribeira de Piquín e Triacastela.

11 de Lugo Sur: Bóveda, Chantada, Pantón, Quiroga, O Saviñao, Taboada, Carballedo, Monforte de Lemos, A Pobra do Brollón, Ribas de Sil y Sober.

16 ayuntamientos del interior de Pontevedra: Agolada, Campo Lameiro, A Cañiza, Cerdedo-Cotobade, Covelo, Cuntis, Dozón, A Estrada, Forcarei, Fornelos de Montes, Lalín, A Lama, Moraña, Rodeiro, Silleda y Vila de Cruces.

Varias chicas caminan bajo la lluvia en Santiago de Compostela, el 21 de enero de 2026, en los primeros coletazos del temporal Ingrid. Lavandeira Jr / EFE

¿Tan fuerte viene?

Sí, el temporal viene potente en buena parte de España, más allá de Galicia. Asturias está asimismo en naranja por oleaje y en amarillo por nevadas. Cantabria y País Vasco se encuentran en naranja por temporal marítimo, y Castilla y León mantiene este nivel de alerta por nevadas, y además está en amarillo por viento.

A estos territorios se suman en aviso amarillo los siguientes: Andalucía (viento, oleaje y nieve); Aragón, Castilla-La Mancha, Extremadura, Comunidad de Madrid y Navarra, por nevadas; Baleares, por oleaje; región de Murcia, por viento; La Rioja, por viento y nieve, y la ciudad autónoma de Ceuta, por viento y oleaje.

Si Galicia tiene alerta roja en el mar, elo resto del Cantábrico está en alerta naranja por temporal marítimo, con olas de 5 a 7 metros en el litoral asturiano, el cántabro y el vasco.

Se prevé que el tiempo siga marcado por el paso de frentes asociados a la borrasca Ingrid con un temporal atlántico asociado. Habrá precipitaciones generalizadas, con los mayores acumulados en Galicia y entorno del Estrecho, donde podrán ser fuertes y persistentes.

Una masa de aire polar hará descender la cota de nieve, desde aproximadamente los 1.000/1.300 metros a 600/800 metros en las mitades norte y oeste peninsulares y del entorno de los 1.400-1.700 metros a 1.000-1.300m en el sureste, incluso pudiendo descender de los 500 metros en Galicia.

Es probable que las nevadas afecten, además de a zonas montañosas, a la meseta norte, interiores del cantábrico y entorno pirenáico, esperándose también en otras montañas del tercio oriental peninsular sin descartar zonas de la meseta sur. Los mayores acumulados se esperan en la meseta norte, Galicia aparte.

Se prevén acumulaciones de más de 20 centímetros en 24 horas en Sanabria (Zamora) a partir de 1.000 metros bajando a 800 y en cualquier cota por la noche, lo que ha activado la alerta naranja. Asimismo, se registrarán esos espesores en la cordillera cantábrica de León. También en la montaña de Ourense, en nivel naranja de riesgo, con esos niveles de nieve a partir de 600 metros bajando hasta 400-500 al final del día.

También en nivel naranja, se superarán los 10 centímetros en 24 horas de nieve, en el noroeste de Ourense desde los 400-500 metros al final del día o en el interior de Pontevedra, con probabilidad de ventiscas. Nevará con espesores de más de 5 centímetros en 24 horas en la meseta de Salamanca, Segovia o de Soria a partir de 600-700 metros por la noche.

En la sierra de Madrid, en nivel amarillo, se acumularán más de 10 centímetros de nieve en 24 horas por encima de 1.000 metros, pero la cota podría descender temporalmente hasta 700.

Soplarán además rachas muy fuertes de viento en montañas del norte, Estrecho, Alborán, Baleares y amplias zonas del tercio este peninsular. Los vientos serán de hasta 80 kilómetros por hora en la cordillera cantábrica y la Ibérica de Burgos y de La Rioja, o en el litoral gaditano y el Estrecho de Cádiz.

Carreteras afectadas

Además, ya hay un total de 38 carreteras se encuentran afectadas en toda la península en la mañana de este viernes por el temporal, tres de ellas en la red principal en tramos de Castilla y León y Galicia, y con cortes a la circulación en seis vías secundarias. Según ha informado la Dirección General de Tráfico (DGT) en su web y en sus redes sociales, la vía de la red principal más afectada es la A-6, en León y Lugo, con un nivel de servicio amarillo que prohíbe el acceso a camiones en ambos sentidos entre Cuevas y La Ribera de Folgoso.

Transitables con precaución (nivel verde) se encuentra la AP-66, a la altura de Caldas de Luna (León), y la A-52, en Requejo (Zamora).

En la red secundaria se encuentran intransitables (nivel negro) las carreteras A-395 y A-4025, en Sierra Nevada (Granada); la DSA-191, en Candelario (Salamanca); la CC-224, en Hervás (Cáceres); y las vías NA-2011, en Pikatua, y NA-2012, en Irati, ambas en Navarra.

Además, es obligatorio el uso de cadenas (nivel rojo) en las carreteras A-4030, en Güéjar Sierra (Granada); A-139, en Cerler, y A-138, en Chisagüés (ambas en Huesca); BU-571, en Río de la Sía (Burgos); y SA-203, en Peña de Francia (Salamanca).

En la provincia de León hay siete carreteras en nivel rojo: LE-126, en La Baña; LE-142, en Santa Marina de Somoza; LE-233, en Besande; LE-234, en Prioro; LE-321, en Redipuertas; LE-331, en La Raya; y LE-333, en El Puertu.

Y en Lleida es obligatorio en uso de cadenas en la N-230, en Vielha.

En la red secundaria está prohibido el acceso a camiones en la AV-932, en el Puerto de Peñanegra (Ávila).

La DGT ha aconsejado evitar los desplazamientos por carretera durante el fin de semana en la mitad noroeste peninsular ante las previsión de nevadas importantes por la entrada de la borrasca Ingrid.