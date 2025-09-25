Meteored confirma el impacto inminente del exhuracán Gabrielle en España y enumera los fenómenos que desatará

Mapa de previsión de precipitaciones de cara al domingo 28 de septiembre de 2025 a las 14:00

El huracán Gabrielle continúa avanzando por el océano Atlántico en dirección a la Península Ibérica. En la madrugada del jueves al viernes tocará tierra en las islas Azores (Portugal) aún con categoría de huracán y dejando a su paso rachas de viento de 200 kilómetros por hora, lluvias y tormentas intensas, y temporal de mar.

Tal y como explica Meteored en un artículo, el modelo europeo apunta a que en la recta final de la semana Gabrielle atravesará un proceso de transformación que lo convertirá en una borrasca habitual de nuestras latitudes.

En ese sentido, desde Meteored subrayan que "no va a llegar ningún huracán a España, sino que este sistema lo hará como ciclón postropical, posiblemente con algún rasgo subtropical. Incluso hay algún escenario que no descarta que pueda irrumpir en la Península como depresión o tormenta subtropical al reforzarse tras interactuar con una vaguada".

No obstante, ello no quiere decir que no haya que mantener la precaución. El hecho de que lo que llegue a España sea un exhuracán hace que su radio de acción aumente y que deje vientos intensos, precipitaciones localmente fuertes y temporales de mar duros.

Además, el medio de comunicación especializado en meteorología destaca que pese a que es noticiable que lo que fue un huracán alcance la Península, "en otoño es relativamente frecuente que exhuracanes lleguen a Europa dirigidos por el chorro polar transformados en borrascas tras sufrir un proceso de extratropicalización".

Las zonas más afectadas por las lluvias que causará Gabrielle, según el modelo de referencia de Meteored, serán Extremadura y el oeste de Andalucía. En algunos puntos de esas regiones podrían llegar a acumularse más de 50 litros por metro cuadrado entre el domingo y el lunes. Incluso existen modelos que prevén que las precipitaciones pudieran sobrepasar los 100 litros por metro cuadrado en el suroeste peninsular.

Respecto al viento, podrían registrarse rachas superiores a los 50 kilómetros por hora en el oeste de Galicia, en Extremadura y en el oeste de Andalucía. En el caso del mar, las olas podrían alcanzar entre 5 y 6 metros en las costas de Galicia y en el golfo de Cádiz.