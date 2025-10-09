Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Protección Civil envía a todos los móviles de Alicante una alerta masiva a través de Es-Alert por las fuertes precipitaciones que se esperan este viernes
Protección Civil envía a todos los móviles de Alicante una alerta masiva a través de Es-Alert por las fuertes precipitaciones que se esperan este viernes

La AEMET ha establecido aviso rojo para este viernes en el litoral sur de la provincia valenciana.

Javier Hernández
Las fuertes precipitaciones que se esperan en la provincia de Alicante a partir de este viernes, han obligado a las autoridades a enviar un mensaje masivo de alerta a través del sistema Es-Alert de Protección Civil a todos los móviles de la provincia de Alicante a las 14:47 de este jueves.

El paso de la DANA Alice, que se prevé que golpee fuertemente en el litoral sur de Alicante, pudiendo acumular hasta 60 litros por metro cuadrado en una hora y 180 litros por metro cuadrado en doce horas, ha encendido las alarmas a la AEMETy a las autoridades correspondientes.

En el mensaje enviado a todos los ciudadanos se precisa que el riesgo de inundaciones por lluvias se acentuará a partir de las 10:00 de la mañana de este viernes, especialmente en el litoral sur de Alicante. Se pide así a todas las personas que "eviten desplazamientos, no crucen zonas inundables y respeten los cortes de tráfico".

Además, señalan que "no se realicen actividades en cauces y sus proximidades", y emplazan a todos los ciudadanos a estar pendientes de todas las actualizaciones que se vayan produciendo con el paso de las horas de este jueves y comienzo del viernes en la web de la AEMET y a través de sus canales oficiales en redes sociales.

