Aviso rojo para este viernes en el litoral sur de Alicante por lluvias intensas 

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha establecido para este viernes, desde las 10 de la mañana a la medianoche, el aviso rojo en el litoral sur de Alicante por lluvias que pueden acumular 60 litros por metro cuadrado en una hora y 180 litros por metro cuadrado en doce horas.

La dana Alice ya ha dejado entre el miércoles y el jueves registros de precipitaciones de hasta 44 litros por metro cuadrado durante la noche en la ciudad de València, que ha anotado en las últimas ocho horas la cantidades más destacadas de este episodio.

Las intensas lluvias han hecho declarar la alerta naranja por lluvias en los litorales de la provincia de Valencia y Alicante y ha obligado a aplazar o suspender este jueves los actos programados por el 9 d'Octubre, Día de la Comunitat Valenciana.

En el caso de la Procesión Cívica, el Ayuntamiento de la capital la suspenderá este jueves si la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene ese aviso naranja para las 12.00 horas, cuando está previsto el inicio del acto.

A lo largo de la noche, en especial, y hasta primera hora de la mañana, el Consorcio de Bomberos de Valencia ha recibido avisos relacionados con la lluvia por achiques de agua y saneamientos, principalmente en las localidades de Catarroja --en la zona cero de la dana-- y Alcàsser.