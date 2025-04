Roberto Brasero desactiva de golpe la Semana Santa por una masa de aire polar y nieve en los días clave de las vacaciones 

Una Semana Santa de altibajos meteorológicos y Roberto Brasero la ha desactivado de golpe por la entrada de una masa de aire polar y nieve en algunas zonas de España en los días clave de las vacaciones.

Para el martes y miércoles, el meteorólogo de Antena 3 Noticias ha asegurado que puede entrar una "masa de aire polar desde el norte de Europa hacia el norte de la península, con chubascos, nevadas en las montañas y un descenso notable de las temperaturas".

"Ese aire frío acompañaría a un frente que durante el martes recorrerá toda la península de oeste a este, por lo que de nuevo se esperan lluvias generalizadas que, debido a la bajada de temperaturas y, por lo tanto, de la cota de nieve, traerán también nevadas a las montañas del centro y norte peninsular", ha explicado.

Roberto Brasero ha avisado de que también es probable "que vuelva a llover en el sur y en el este". "El miércoles la inestabilidad sigue en el norte, con nevadas en la cordillera Cantábrica y Pirineos por debajo de los 1.500 metros y posibles lluvias en el resto de la mitad norte y zona centro, pero ya no tanto en la mitad sur", ha advertido.

"Serán, en cualquier caso, días revueltos, frescos en el norte y no muy calurosos en el sur", ha detallado, antes de asegurar que, todavía con incertidumbre, puede haber "algunas lluvias aún el Jueves Santo en el Cantábrico, pero no en el resto de España, donde el Jueves Santo no debería llover".

